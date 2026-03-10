Real Madrid vs Manchester City: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League / Eurasia Sport Images

Real Madrid recibe al Manchester City en el partido de ida de los Octavos de Final en la UEFA Champions League. El duelo se disputará en el mítico Santiago Bernabéu este miércoles en punto de las 2 de la tarde, en una serie que se ha convertido en todo un clásico en la última década.

Los merengues llegan a este compromiso después de pasar por la ronda de Playoffs y eliminar al Benfica en una serie que terminó siendo dramática. Sin embargo, los de la casa blanca llegan también con muchas bajas como las de Kylian Mbappé, Álvaro Carreras, Eder Militao y Rodrygo, entre otros. A pesar de las ausencias, los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán sacar un resultado positivo que los hagan soñar con la posibilidad de cerrar el pase a la siguiente ronda en el Etihad Stadium.

Del otro lado, los Cityzens fueron octavos en la fase de liga con un récord de cinco victorias, un empate y dos derrotas. Si bien no fue la mejor primera ronda de los comandados por Pep Guardiola, ahora la escuadra inglesa llega con la posibilidad de olvidar el pasado reciente y volver a eliminar a los madrileños, algo que se han vuelto una constante en las últimas temporadas.

Vale la pena mencionar que esta será la sexta vez que se vean las caras ambos equipos en los últimos siete años y en la mayoría los ingleses han logrado avanzar de ronda. Ahora, el Real Madrid buscará la revancha y para ello deberán sacar un resultado positivo en los primeros 90 minutos para llegar con vida para el duelo de vuelta la siguiente semana.

