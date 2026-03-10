San Diego FC vs Toluca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de ida de los Octavos de Final de la Concacaf 2026

El Toluca inicia su participación en el juego de ida de la fase de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 cuando visite al San Diego FC este miércoles en el Snapdragon Stadium en San Diego, California.

Toluca- Torneo Clausura 2026 Liga MX / Jam Media Ampliar

Los Diablos hacen su debut en el torneo llegando directamente a los octavos de final gracias a su posición privilegiada en el ranking de la Concacaf y su extraordinario paso en la Liga MX, donde son segundos en la tabla. Los dirigidos por el “Turco” Mohamed atraviesan uno de sus mejores momentos futbolísticos de los últimos años, con una defensiva experimentada.

San Diego FC, que llega siendo una de las franquicias más nuevas de la MLS, dio la gran sorpresa tras eliminar en la primera ronda a los Pumas. El equipo de California ha sabido juntar una mezcla de talento joven con figuras internacionales, demostrando que no son un rival sencillo. Jugar en casa será fundamental para ellos, buscando aprovechar las condiciones climáticas y el apoyo de sus fanáticos, esperando incomodar al conjunto mexicano.

Anders Dreyer de San Diego FC / San Diego FC Ampliar

El equipo escarlata recupera sensaciones positivas con Alexis Vega, luego de ver sus primeros minutos el pasado domingo ante Juárez tras superar una artroscopia en la rodilla, se perfila para ser el eje del ataque en California. Su capacidad para generar juego será vital para que el planteamiento de Mohamed logre perforar la defensiva estadounidense.

Pese al favoritismo, los Diablos no deberán caer en excesos de confianza, pues San Diego ya demostró ante los del Pedregal, que cuenta con el juego necesario para aprovechar las oportunidades si el equipo brinda los espacios. Una victoria o incluso un empate con goles dejaría al Toluca en una posición óptima para definir la serie en el Nemesio Diez la próxima semana.

SAN DIEGO FC VS TOLUCA , DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER