Philadelphia Union vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido de ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2026

Este martes se abre la cartelera con el primer partido de ida de los octavos de final en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026; Philadelphia Union recibe al Club América en el Subaru Park en Chester, Pennsylvania. En un duelo de grandes posibilidades para los de Coapa ante un equipo que suele ser fuerte jugando de local.

En la ronda anterior, las Águilas tuvieron una serie con altibajos frente al Olimpia de Honduras. Aunque lograron avanzar con un marcador global de 2-1, el equipo atraviesa un momento complicado en el torneo local.

El Director Técnico de los azulcremas ha dejado en claro que la competencia está en sus prioridades, debido a las rotaciones importantes que implementó en la Jornada 10 de la Liga MX ante Querétaro. Jardine decidió cuidar a sus jugadores clave para llegar con sus mejores elementos al partido de ida. Aunque el triunfo de 2-1 sobre los Gallos Blancos le dio un respiro necesario al banquillo, el equipo sabe que en la Concacaf el margen de error es mínimo.

Pero las noticias positivas llegan para los de Coapa, ya que se prevé el regreso de Henry Martín, quien ya se encuentra en el país vecino listo para tener actividad. Sin embargo, los reportes indican que el capitán iniciará como suplente. Otra de las grandes ventajas del equipo es el atacante Patricio Salas, quien ha demostrado una gran evolución, consiguiendo el gol ganador en la última jornada, lo que podría darle la titularidad para este partido.

La prioridad para el América es llevarse la victoria para poder llegar con ventaja cuando se juegue la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por el otro lado, Philadelphia Union llega tras una fase previa impecable, por lo que la defensiva será el punto clave para los mexicanos. Con el objetivo del Mundial de Clubes en el horizonte, las Águilas deben dar un golpe de autoridad en Pennsylvania.

