América rompe su peor racha con angustioso triunfo ante Querétaro en La Corregidora

América gana como visitante a Querétaro y rompe la mala racha de la última semana. Las Águilas de André Jardine visitaron la cancha del Estadio La Corregidora, con el objetivo de quedarse con los tres puntos a como diera lugar, después de perder el fin de semana pasado contra Tigres 4-1 y ante Bravos 2-1, estos resultados fueron en calidad de local.

Querétaro vs América / Jam Media Ampliar

Al minuto 22, Brian Rodríguez abrió el marcador después de una jugada que inició en el centro del campo en donde burlaba a varios jugadores con velocidad y ya cuando quedó solo frente a Guillermo Allison lo encaró, llevándoselo para mandarse una pincelada. Ocho minutos después, Vinicius Lima se quedó cerca de marcar con una increíble triangulación entre Brian Rodríguez y Cristian Borja que terminó con un cabezazo desviado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Alerta en el Club América! La terrible lesión de Víctor Dávila ante Juárez que lo mandó directo al hospital

Antes de terminar la primera parte, llegaba Ali Ávila para empatar el marcador, con un centro por la banda de la derecha que le gana el balón en el área a los centrales americanistas y remata de forma certera.

El gol de la victoria lo puso Pato Salas al minuto 62, con una gran jugada por la banda de la derecha, donde Brian Rodríguez se mandó una diagonal que Salas disparó, pero fue rebotada sobre un defensor y en el segundo intento conectó en la portería.

Brian Rodríguez y Pato Salas / Jam Media Ampliar

América derrota al equipo de Querétaro, dos goles a uno, y con esto rompe la mala racha de la semana para el olvido que había tenido en el Clausura 2026.