Monterrey vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2026

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 llega a la Sultana del Norte. Este martes, Monterrey y Cruz Azul protagonizarán uno de los partidos más atractivos en estos Octavos de Final en el Gigante de Acero.

Tras la salida de Domènec Torrent del conjunto regio, el equipo no pasa por su mejor momento. La reciente derrota en la Jornada 10 de la Liga MX ante el conjunto vecino, Tigres, en el Clásico Regio, La Pandilla busca recomponer el camino en el plano internacional. Los comandados por Nicolás Sánchez llegan a este partido después de vencer al Xelajú de Guatemala. Monterrey sabe que este torneo es su especialidad, por lo que buscará aprovechar su localía para poder llegar con ventaja al partido de vuelta.

Por el otro lado, La Máquina atraviesa por uno de sus mejores momentos, luego de vencer al Atlético de San Luis, llega como líder en la tabla de la Liga MX y siendo uno de los equipos invictos en el torneo Clausura 2026. El equipo de Nicolás Larcamón llega con los ánimos a tope. En la ronda de dieciseisavos de final, los celestes golearon a Vancouver FC con un marcador de 8-0 global. Este gran control de juego será puesto a prueba ante una de las defensas más sólidas de México; este duelo es de suma importancia para los Cuartos de Final.

En este encuentro, el conjunto regiomontano tiene la ventaja de estar en casa y tener una plantilla con mayor oportunidad para la rotación de jugadores, mientras que Cruz Azul confía en el gran momento que atraviesa el club, aunque Rayados suele imponer cuando juega ante su público.

Para este partido de ida, los cementeros confiarán en su buen rendimiento cuando lleguen al Estadio BBVA, mientras que los albiazules, buscará tomar la iniciativa para poder romper la racha negativa ante los capitalinos.

