Chivas vs Santos Laguna: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 11 del Clausura 2026 Liga MX

Las Chivas y Santos Laguna se ven las caras en la Jornada 11 de la Liga MX en el estadio Akron. Un duelo de dos equipos que viven y pelean realidades completamente diferentes en el Clausura 2026.

Por un lado, el Rebaño Sagrado se encuentra en los primeros lugares de la tabla general y con un partido pendiente. Ahora mismo, los dirigidos por Gabriel Milito son terceros, solo por detrás de Cruz Azul y Toluca, por lo que una victoria los afianzaría en los primeros puestos de la clasificación. Además, el combinado rojiblanco llega después de vencer al Atlas en el clásico tapatío y buscará ligar el segundo triunfo consecutivo.

Del otro lado, Santos Laguna apenas sumó su primera victoria de la temporada el fin de semana pasado. La escuadra lagunera venció a los Xolos de Tijuana por marcador de 2 goles a 1, pero aún se encuentra en el fondo de la tabla general con apenas 5 puntos. Lo más complicado es que visitará a uno de los mejores locales del torneo, ya que Chivas tiene paso perfecto jugando en el territorio jalisciense.

Es así como Chivas y Santos Laguna chocarán en la Jornada 11 del fútbol mexicano, en donde el Rebaño buscará superar a unos laguneros que tendrán la complicada tarea de hacerle partido a uno de los mejores equipos de la temporada.

CHIVAS VS SANTOS LGUNA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER