Chivas vs Santos Laguna: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 11 del Clausura 2026 Liga MX
El Rebaño de Gabriel Milito busca la cima de la tabla ante unos Guerreros que llegan al Estadio Akron con urgencia de sumar puntos en el torneo.
Las Chivas y Santos Laguna se ven las caras en la Jornada 11 de la Liga MX en el estadio Akron. Un duelo de dos equipos que viven y pelean realidades completamente diferentes en el Clausura 2026.
Por un lado, el Rebaño Sagrado se encuentra en los primeros lugares de la tabla general y con un partido pendiente. Ahora mismo, los dirigidos por Gabriel Milito son terceros, solo por detrás de Cruz Azul y Toluca, por lo que una victoria los afianzaría en los primeros puestos de la clasificación. Además, el combinado rojiblanco llega después de vencer al Atlas en el clásico tapatío y buscará ligar el segundo triunfo consecutivo.
Del otro lado, Santos Laguna apenas sumó su primera victoria de la temporada el fin de semana pasado. La escuadra lagunera venció a los Xolos de Tijuana por marcador de 2 goles a 1, pero aún se encuentra en el fondo de la tabla general con apenas 5 puntos. Lo más complicado es que visitará a uno de los mejores locales del torneo, ya que Chivas tiene paso perfecto jugando en el territorio jalisciense.
Es así como Chivas y Santos Laguna chocarán en la Jornada 11 del fútbol mexicano, en donde el Rebaño buscará superar a unos laguneros que tendrán la complicada tarea de hacerle partido a uno de los mejores equipos de la temporada.
CHIVAS VS SANTOS LGUNA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: sábado 14 de marzo
- HORA: 17:07 hrs (tiempo del centro de México)
- ESTADIO: Akron
- TV: Amazon Prime Video