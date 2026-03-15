Kun Agüero y Rafa Márquez acaparan los reflectores en Ciudad Universitaria | VIDEO

El Estadio Olímpico Universitario tuvo reflectores más allá de lo que ocurría en la cancha durante el duelo entre Pumas y Cruz Azul de la Jornada 11 del Clausura 2026. En las tribunas aparecieron dos figuras reconocidas del fútbol internacional: el argentino Sergio “Kun” Agüero y el mexicano Rafael Márquez.

KUN AGÜERO Y RAFA MÁRQUEZ PRESENTES EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO🇦🇷🇲🇽🔥



¡Leyendas! ¡Invitados de lujo!✨⚽️



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La visita del exdelantero sudamericano no pasó desapercibida para los aficionados. Agüero, recordado por su etapa con la selección argentina y por su paso con clubes como Manchester City y Barcelona, aprovechó su estancia en la Ciudad de México para asistir al encuentro disputado en Ciudad Universitaria.

Su presencia en el país responde a compromisos relacionados con la Kings League, proyecto en el que participa activamente. Durante su visita, el exfutbolista decidió acercarse al ambiente del fútbol mexicano y presenciar uno de los partidos más atractivos de la jornada.

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Del otro lado del estadio también se encontraba una figura emblemática del fútbol nacional. Rafael Márquez fue captado en las gradas siguiendo el desarrollo del encuentro en su actual función dentro del cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

El histórico capitán del Tri forma parte del equipo de trabajo de Javier Aguirre como auxiliar técnico y se mantiene atento al desempeño de distintos futbolistas del torneo local. Su presencia en el inmueble universitario responde al seguimiento que realiza el cuerpo técnico rumbo a los próximos compromisos internacionales.

Márquez estuvo acompañado por Toni Amor, integrante del staff del seleccionado nacional. Ambos analizan opciones y rendimiento de jugadores con miras a los amistosos que México disputará ante Portugal y Bélgica durante la próxima Fecha FIFA.