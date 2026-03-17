Alejandro Zendejas: El gran ausente en la convocatoria de Estados Unidos para la Fecha FIFA / Dylan Buell/USSF

La selección de Estados Unidos dio a conocer la lista de 27 jugadores que participarán en la Fecha FIFA de marzo, la última antes de la convocatoria definitiva rumbo al Mundial, y una de las sorpresas fue la ausencia de Alejandro Zendejas, a pesar del buen momento que vive con el América.

Alejandro Zendejas / Icon Sportswire Ampliar

El técnico Mauricio Pochettino presentó la convocatoria para disputar los partidos amistosos ante Bélgica y Portugal, encuentros que se jugarán en territorio estadounidense. Entre los nombres más destacados de la lista aparecen:

Folarin Balogun

Ricardo Pepi

Weston McKennie

Malik Tillman

Christian Pulisic

Tim Weah

Antonee Robinson

Johnny Cardoso

Tanner Tessman

Gio Reyna

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Estos futbolistas apuntan a ser la base principal de Estados Unidos rumbo a la Copa del Mundo, ya que son elementos de plena confianza para Mauricio Pochettino y han sido constantes en sus últimas convocatorias.

La última vez que Alejandro Zendejas fue convocado por la selección de las barras y las estrellas ocurrió en la Fecha FIFA de octubre de 2025. Después de ese llamado, el jugador presentó algunas lesiones que lo alejaron de varios encuentros en la Liga MX, situación que incluso provocó molestia en el América, ya que el club consideraba que el futbolista no se encontraba en condiciones físicas ideales para acudir a esos compromisos internacionales.

A massive March awaits.



Mauricio Pochettino has selected his 27-man roster for upcoming matches against Belgium and Portugal!#NeverChaseReality | @ATT pic.twitter.com/7dBd73E2oL — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) March 17, 2026

También es importante señalar que el conjunto estadounidense no podrá contar en esta convocatoria con dos piezas clave dentro del esquema del técnico argentino, ya que Sergiño Dest y Tyler Adams quedaron fuera por lesión. Ambas ausencias representan bajas sensibles para el equipo, debido a la importancia que tienen dentro del funcionamiento habitual de la selección.