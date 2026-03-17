Chivas vs León: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 9 del Clausura 2026 Liga MX / Jam Media

Las Chivas tienen la posibilidad de recuperar el liderato de la Liga MX cuando reciban a León este miércoles en punto de las 8 de la noche en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026.

Rodrigo Echeverría y Bryan González / Jam Media Ampliar

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El Rebaño Sagrado llega a este compromiso en tercer lugar de la tabla general y viviendo un gran momento. Los dirigidos por Gabriel Milito tienen dos victorias consecutivas y buscarán la tercera, lo que les valdría para superar a Cruz Azul y Toluca en la tabla general para afianzarse como líderes de la competencia después de 11 jornadas disputadas. Por si esto fuera poco, la Hormiga González sigue peleando el liderato de goleo con Joao Pedro y tan solo un par de goles lo separan del atacante brasileño del Atlético San Luis.

Del otro lado, León está viviendo las horas más bajas en lo que va del semestre. Después de la derrota del fin de semana frente a Tijuana, Nacho Ambríz dejó de ser director técnico del equipo, por lo que Alejandro Corona se hará cargo de este compromiso, aunque ya todo está listo para el anuncio de Javier Gandolfi como nuevo estratega de La Fiera para lo que resta del Clausura 2026. En cuanto al tema deportivo, los Esmeraldas no han ganado un solo partido jugando fuera de casa y, en esta ocasión, se medirán a un equipo que lleva paso perfecto jugando como local.

Rodrigo Echeverría y José Castillo / Jam Media Ampliar

Es así como Chivas y León se verán las caras este miércoles en duelo pendiente de la Liga MX, en donde el Rebaño tendrá la oportunidad de recuperar el liderato de la competencia.

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