Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions / Jam Media

Se juega la vuelta en los octavos de final en la Concachampions y Cruz Azul recibirá a los Rayados de Monterrey en una serie que pinta para ser muy dramática.

Monterrey vs Cruz Azul en Concachampions / Azael Rodriguez Ampliar

La Máquina sacó un gran resultado en la ida y con una remontada venció 3 goles a 2 a La Pandilla en el Gigante de Acero. Sin embargo, para este duelo no podrá contar con un titular indiscutible como Rodolfo Rotondi debido a una lesión muscular. A pesar de la ausencia del argentino, Nicolás Larcamón tiene un plantel lo suficientemente poderoso para buscar el pase a la siguiente ronda del torneo.

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Del otro lado, los Rayados deberán dar el mejor partido de la temporada si quieren seguir con vida en el certamen. Los dirigidos por Nico Sánchez tendrán la complicada tarea de darle la vuelta a un marcador adverso, ya que tras el resultado en la ida deberán ganar, por lo menos, por dos goles de diferencia si quieren clasificar de forma directa. La mala noticia es que llegan a este duelo con seis bajas importantes, de las cuales destacan Sergio Canales, Lucas Ocampos, Íker Fimbres y Stefan Medina.

Cruz Azul tiene claras las exigencias que representa enfrentar a Rayados en el duelo decisivo de los Octavos de Final de la Concachampions.



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De esta manera, los Rayados de Monterrey visitarán a Cruz Azul este martes en punto de las 9 de la noche en el estadio Cuauhtémoc, en donde los cementeros llegan como amplios favoritos para avanzar a los cuartos de final en la Copa de Campeones de la CONCACAF.

CRUZ AZUL VS MONTERREY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER