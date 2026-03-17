Marruecos se corona campeón de la Copa Africana de Naciones por decisión de la CAF

La Confederación Africana de Futbol le ha dado el título a Marruecos como campeón de la Copa Africana de Naciones, después de que esta la terminara por ganar el equipo de Senegal por un marcador de un gol por cero.

Senegal vs Marruecos / DeFodi Images Ampliar

La CAF, ha tomado una de las decisiones más importantes en la historia del futbol, ya que le está quitando el título oficial a un equipo que lo ganó hace unos meses. Cabe recordar que la acción que llevó a decretar esto, fue por el abandono de Senegal cuando se marcó un penalti a favor de Marruecos, mismo que minutos después lo terminaría fallando Brahim Díaz.

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El resultado oficial para este compromiso fue 3-0 a favor de los marroquíes. La decisión oficial por parte del organismo africano se dio a conocer a través de redes sociales: “La junta de Apelación de la CAF decidió que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final de la Copa Africana de Naciones“.

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La Confederación Africana de Fútbol nombró campeón de la Copa Africana a Marruecos, arrebatándole el título a Senegal, que lo ganó en la cancha en tiempos extra.🏆 pic.twitter.com/4q3FtzyGli — W Deportes (@deportesWRADIO) March 17, 2026

La junta de Apelación de la Confederación Africana de Football, definió que hoy en aplicación del Artículo 84 del Reglamento, la Selección de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia del Partido Final, registrándose el resultado del partido como 3-0 a favor de la Federación Royale Marocaine de Football.