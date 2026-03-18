Camiseta de bicampeón de Toluca 2025: ¿Cuándo sale a la venta y cuántas piezas habrá?

El Toluca FC confirmó el lanzamiento de una camiseta conmemorativa por su bicampeonato, una prenda especial que estará disponible a partir del próximo 31 de marzo, según informó el propio club a través de sus redes sociales oficiales.

Camiseta Toluca FC Bicampeón / foto: @TolucaFC Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Marcel Ruiz sufre lesión con Toluca, y sale del campo en Concachampions: ¡Un lesionado más!

El anuncio se realizó mediante un mensaje directo dirigido a la afición en redes sociales: “No era solo un rumor: es una realidad la camiseta del BICAMPEÓN”, en el que además se precisó que se tratará de una edición limitada de 2025 piezas, lo que la convierte en un artículo exclusivo.

Un producto tras un logro histórico

El lanzamiento llega semanas después de que Toluca lograra el bicampeonato de la Liga MX, consolidando una etapa destacada en su historia reciente. El equipo mexiquense consiguió títulos consecutivos en 2025, alcanzando su campeonato número 12 y firmando su primer bicampeonato en la era de torneos cortos.

Este contexto deportivo explica la decisión del club de lanzar un producto conmemorativo, una práctica común en el fútbol profesional tras la obtención de títulos relevantes.

Escudo camiseta edición especial de Bicampeón Toluca FC/ foto: @TolucaFC Ampliar

Edición limitada y enfoque en coleccionistas

De acuerdo con la información difundida por la institución, la camiseta tendrá un tiraje restringido, lo que apunta a generar alta demanda entre los aficionados. La cifra de 2025 unidades hace referencia directa al año en que el equipo consiguió el bicampeonato, reforzando el valor simbólico de la prenda.

Aunque el club no ha revelado detalles sobre el diseño, precio o puntos de venta, se espera que el producto esté disponible a través de los canales oficiales, como su tienda en línea y establecimientos físicos.

No era solo un rumor: es una realidad la camiseta del BICAMPEÓN 👑👑@newbalance pic.twitter.com/wpO1hmrFDP — Toluca FC (@TolucaFC) March 18, 2026

TAMBIÉN PUEDES LEER: Paulinho fue incluido en la prelista de Portugal para enfrentar a México

Estrategia comercial del club

El lanzamiento forma parte de la estrategia comercial de Toluca para capitalizar su éxito deportivo reciente. En el fútbol actual, las camisetas conmemorativas no solo representan un ingreso económico, sino también un elemento clave para fortalecer la identidad del club y su conexión con la afición.

Además, este tipo de productos suele posicionarse como pieza de colección, especialmente cuando cuentan con disponibilidad limitada, como es el caso anunciado por el equipo escarlata.

El anuncio ha generado expectativa entre los seguidores del club, que ven en esta camiseta una oportunidad para conmemorar uno de los momentos más importantes del equipo en los últimos años.

Por ahora, la institución no ha dado a conocer imágenes oficiales ni especificaciones técnicas de la prenda, por lo que se espera que en los próximos días se amplíe la información antes del inicio de ventas el 31 de marzo.