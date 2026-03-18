Donald Trump lanza mensaje a Venezuela tras ganar el Clásico Mundial de Béisbol¿

Después de la victoria de Venezuela de 3-2 sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, el presidente estadounidense, Donald Trump, realizó una publicación en sus redes sociales que dejó mucho de qué hablar.

Venezuela campeón en el Clásico Mundial 2026 / Scott Audette Ampliar

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El triunfo venezolano no solo marcó un hito histórico, sino que también desató una controversia; el mandatario publicó en su red social Truth una sola palabra: “STATEHOOD!!!” (¡Estadidad!” o “¡Convertirse en estado!”), que refiere a que el país podría convertirse en el estado 51 de los Estados Unidos. Este comentario no viene de la nada, ya que días antes, el jefe de la Casa Blanca publicó un mensaje cuando Venezuela derrotó a Italia en la ronda de semifinales.

Publicación del presidente Donald Trump en su red social Truth / @realDonaldTrump Ampliar

Wow! Venezuela defeated Italy tonight, 4-2, in the WBC (Baseball!) Semifinal. They are looking really great. Good things are happening to Venezuela lately! I wonder what this magic is all about? STATEHOOD, <a href="https://truthsocial.com/tags/51" target="_blank" rel="">#51</a>, ANYONE? — Donald Trump

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Lo que comenzó como una celebración deportiva terminó por escalar a un terreno político y mediático que volvió a colocar a Venezuela en el centro de la conversación internacional. Mientras la selección hace historia con su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol, las declaraciones de Donald Trump mezclan un discurso que combina provocación e indirectas políticas, entre la emoción deportiva y la polémica.