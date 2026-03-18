Tigres vs Cincinnati: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions 2026 / Jam Media

Tigres se juega su pase a la siguiente ronda de la CONCACAF Champions Cup cuando reciba a Cincinnati en la vuelta de los octavos de final. Cabe recordar que el juego de ida lo ganaron los estadounidenses 3-0.

Tigres UANL / Jam Media Ampliar

Los felinos llegan en una crisis de resultados y es que solo han conseguido una victoria en sus últimos cuatro partidos, por lo que saben que la gesta de ganar por tres goles de diferencia es complicada. Adicional a ello, es importante mencionar que en caso de que reciban un gol de visitante, tendrían que ganar por cinco goles de diferencia.

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Por su parte, los norteamericanos tampoco pasan por un buen momento en la MLS y es que han perdido sus tres últimos encuentros y el último por una goleada de 6-1, aunque en CONCACAF marchan invictos y han marcado 16 goles en sus tres partidos.

👊🏼🐯 Claro, Capitán, este jueves Equipo y Afición haciendo su partido para juntos ir por el objetivo.



¡Somos los de La U y vamos hasta el último aliento!



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Es así como Tigres tendrá que hacer un partido perfecto ante Cincinnati en casa para poder estar en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup.

TIGRES VS CINCINNATI, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER