Tigres vs Cincinnati: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions 2026
¿Habrá milagro en el Volcán? Tigres busca la hazaña ante Cincinnati en la vuelta de octavos de la CONCACAF Champions Cup tras el 3-0 en la ida. Sigue la cobertura.
Tigres se juega su pase a la siguiente ronda de la CONCACAF Champions Cup cuando reciba a Cincinnati en la vuelta de los octavos de final. Cabe recordar que el juego de ida lo ganaron los estadounidenses 3-0.
Los felinos llegan en una crisis de resultados y es que solo han conseguido una victoria en sus últimos cuatro partidos, por lo que saben que la gesta de ganar por tres goles de diferencia es complicada. Adicional a ello, es importante mencionar que en caso de que reciban un gol de visitante, tendrían que ganar por cinco goles de diferencia.
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Por su parte, los norteamericanos tampoco pasan por un buen momento en la MLS y es que han perdido sus tres últimos encuentros y el último por una goleada de 6-1, aunque en CONCACAF marchan invictos y han marcado 16 goles en sus tres partidos.
Es así como Tigres tendrá que hacer un partido perfecto ante Cincinnati en casa para poder estar en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup.
TIGRES VS CINCINNATI, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: jueves 19 de marzo
- HORA: 19:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México)
- ESTADIO: Universitario de la UANL
- TV: Fox One