Monterrey vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 12 del Clausura 2026 Liga MX

La Liga MX regresa a la Sultana del norte este fin de semana, cuando Chivas visite a Monterrey para la Jornada 12 del torneo Clausura 2026. El Rebaño que viene de ponerse en la cima en la tabla, buscará extender su liderato, mientras que Rayados está desesperado por sumar puntos.

Omar Govea y Sergio Canales / Jam Media Ampliar

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Los rojiblancos llegan después de convertirse en líderes en la tabla gracias a su victoria ante León, correspondiente a la fecha 9 de la competencia. El equipo de Gabriel Milito ha encontrado un equilibrio en el terreno de juego; futbolistas como Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Armando González han sido clave en la posesión y la alta presión para recuperar rápido el balón.

Por el otro lado, los albiazules llegan tras un torneo de mucha irregularidad donde acumulan 5 derrotas en 11 partidos, sin contar su eliminación en la Concachampions a manos de Cruz Azul. Los dirigidos por Nicolás Sánchez llegan a este encuentro con bajas importantes entre jugadores confirmados y en duda. Cuentan con ausencias obligadas de Sergio Canales, Iker Fimbres, Fidel Ambriz, Óliver Torres y Alonso Aceves por lesión, a esto se suma la de Víctor Guzmán por suspensión. El panorama se complica aún más con la incertidumbre de figuras como Anthony Martial, Lucas Ocampos, Stefan Medina y Érick Aguirre, lo que obligará al cuerpo técnico a realizar ajustes drásticos en su esquema titular.

Armando González / Jam Media Ampliar

El partido promete un choque de estilos donde Chivas buscará imponer su dinámica con circulación rápida y ataques por las bandas, teniendo como referencia a una “Hormiga” González que vive un gran momento, siendo el principal generador de peligro en el área rival. Por su parte, Monterrey intentará aprovechar la calidad de sus mediocampistas para generar juego entre líneas, en un encuentro donde los delanteros y el control del medio campo pueden marcar la diferencia.

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