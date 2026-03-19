Se presenta el programa “Gol por el ambiente”

El Gobierno de México, a través de la Semarnat y en coordinación con la PROFEPA y la FIFA, presentó el programa “Gol por el ambiente”

El Gobierno de México, a través de la Semarnat y en coordinación con la PROFEPA y la FIFA, presentó el programa “Gol por el ambiente”, una iniciativa que busca impulsar acciones sustentables rumbo a la Copa del Mundo 2026. El proyecto tiene como objetivo involucrar a empresas, instituciones y universidades para que desarrollen y propongan soluciones enfocadas en el cuidado del medio ambiente, aprovechando la visibilidad y el impacto global del torneo.

Gobierno de México Ampliar

La presentación estuvo encabezada por Alicia Bárcenas, titular de Semarnat, quien destacó la importancia de que el Mundial no solo sea un evento deportivo, sino también una plataforma para promover la responsabilidad ambiental. En el evento también participó Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para la Copa del Mundo, así como Jurgen Mainka, Director General de la FIFA en México.

Durante su intervención, Mainka anunció que la propia FIFA será la primera en sumarse formalmente al programa “Gol por el ambiente”, marcando el inicio de una serie de colaboraciones con distintos sectores.

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A 84 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, el país ya comienza a activar iniciativas paralelas al torneo. Como parte de la antesala, la próxima semana se disputarán los Repechajes en Monterrey y Guadalajara, ciudades que también formarán parte del calendario mundialista.