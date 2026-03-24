El drama de Juan Armoa: El portero juvenil que debutó en Primera y fue cambiado a los 2 minutos

El pasado 22 de marzo ocurrió una situación poco común en el futbol paraguayo. El portero juvenil Juan Armoa, del equipo 2 de Mayo, hizo su debut como titular en el partido ante Sportivo Luqueño; sin embargo, apenas al minuto 2 de juego fue sustituido para darle entrada a Ángel Martínez.

Juan Armoa sale de cambio por Ángel Martínez. Ampliar

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El cambio generó polémica de inmediato, ya que el arquero no había cometido ningún error ni presentaba lesión, por lo que surgieron muchas dudas sobre el motivo del cambio. Posteriormente se dio a conocer que la sustitución se realizó para cumplir con la regla de menores en la Copa de Primera de Paraguay.

El reglamento permite que, tras debutar en la máxima categoría, un futbolista juvenil pueda seguir sumando minutos en divisiones inferiores, lo que ayuda a los clubes a cumplir con el requisito obligatorio de participación de jugadores jóvenes durante la temporada. Por esta razón, el 2 de Mayo decidió hacer debutar a Armoa desde el inicio y sustituirlo casi de inmediato.

Un triste debut por una regla sin sentido...



Juan Armoa es arquero de la Sub 20 de la Albirroja, y para que pueda sumar minutos en la ley del juvenil, tiene que haber debutado en primera. El 2 de Mayo lo puso, pero no duró ni 2 minutos en cancha.pic.twitter.com/e1KFHFjikR — Paraguay Sport Press (@psp_paraguay) March 23, 2026

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La decisión provocó críticas dentro y fuera de Paraguay, ya que muchos consideraron que fue una falta de respeto hacia el guardameta, quien además es seleccionado nacional Sub-20. También se abrió el debate sobre la utilidad de la regla de menores, cuestionando si realmente ayuda al desarrollo de nuevos talentos o si solo se cumple por obligación, sin beneficiar de verdad a los futbolistas jóvenes.