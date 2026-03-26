Resumen de la jornada de repechaje europeo rumbo al Mundial 2026: resultados, goles y equipos que siguen vivos

La fase de repechaje de la UEFA para el Mundial de Fútbol 2026 vivió este jueves 26 de marzo una intensa jornada de semifinales decisivas, donde varias selecciones europeas dieron un paso importante hacia la clasificación al torneo más importante del fútbol mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en junio y julio próximo.

Bosnia y Herzegovina FIFA World Cup 2026 / Warren Little Ampliar

Desde primera hora de la tarde, los estadios europeos se encendieron con duelos de alto voltaje, donde no sólo estaba en juego el pase a las finales del repechaje —programadas para el 31 de marzo—, sino también la posibilidad de asegurar uno de los cuatro últimos boletos europeos al Mundial.

En la Ruta A, el duelo entre Italia e Irlanda del Norte terminó con victoria para el seleccionado italiano por 2‑0, resultado que mantiene viva la ilusión del combinado azzurro de llegar a la Copa del Mundo. Los goles italianos llegaron en la segunda mitad y aprovecharon algunas imprecisiones defensivas de los norirlandeses, obligados a salir más al ataque y que terminaron pagando caro sus espacios atrás.

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Esa misma llave vivió otro enfrentamiento dramático entre Bosnia y Herzegovina y Gales, donde la intensidad del juego derivó en una definición por penales tras empate en el tiempo reglamentario. Bosnia logró imponerse desde los doce pasos para asegurar su lugar en la final de esa ruta, dejando fuera al conjunto galés en un desenlace vibrante.

Mientras tanto, en la Ruta B, la jornada trajo resultados sorprendentes. Suecia se impuso con autoridad ante Ucrania en su semifinal con un marcador de 1-3 que le permitió avanzar a la final, con un triplete del delantero Viktor Gyökeres que marcó la diferencia sobre el terreno de juego. En paralelo, Polonia también celebró, derrotando a Albania por un estrecho 2‑1, asegurando así un choque directo con los suecos por un boleto al Mundial.

Gales eliminatorias UEFA Mundial 2026 / Harry Murphy - UEFA Ampliar

La Ruta C no estuvo exenta de sorpresas. En uno de los cruces más inesperados, Kosovo logró doblegar a Eslovaquia por 4-3, avanzando a la final de su grupo y generando una de las mayores alegrías para su afición en este proceso. Por su parte, Turquía confirmó su pase a la final al superar a Rumanía con un apretado 1-0.

Finalmente, la Ruta D trajo consigo enfrentamientos apretados y emoción hasta el final. Uno de los duelos terminó con Dinamarca venciendo a Macedonia del Norte con un resultado claro, 4-0, lo que le da ventaja psicológica de cara a la final. En el otro enfrentamiento de esa llave, República Checa logró imponerse ante Irlanda en los penales tras un empate en los 90 minutos, sumando así otro clasificado para definir el pase mundialista.

Con estos resultados definidos, ya están prácticamente confirmados los cruces de las finales del repechaje europeo, que se jugarán el 31 de marzo y donde saldrán los cuatro equipos que completarán los 16 representantes de la UEFA en el Mundial 2026.

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Este sistema de repechaje, diseñado por la UEFA para complementar a los 12 equipos que ya aseguraron su lugar tras ganar sus grupos en la fase de clasificación, ha generado drama y grandes expectativas en toda Europa, evidenciando la competitividad de selecciones tradicionales y emergentes por igual. La acción continúa el próximo martes, con cuatro encuentros definitivos donde los ganadores avanzarán a la Copa del Mundo: