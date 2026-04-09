Mundial 2026: ¡Árbitros mexicanos que estarán en la cita mundialista!

Este jueves, la FIFA dio a conocer la lista de árbitros que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que fue elaborada por la comisión arbitral encabezada por Pierluigi Collina y Massimo Busacca, encargados de evaluar y seleccionar a los jueces con el nivel necesario para estar en la máxima justa del futbol.

ESTOS SON TODOS LOS ÁRBITROS DEL #MUNDIAL2026



UEFA (15)

• Michael Oliver 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

• Anthony Taylor 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

• Francois Letexier 🇫🇷

• Clement Turpin 🇫🇷

• Felix Zwayer 🇩🇪

• Maurizio Mariani 🇮🇹

• Danny Makkelie 🇳🇱

• Espen Eskas 🇳🇴

• Szymon Marciniak 🇵🇱

• Joao Pinheiro 🇵🇹

• Istvan… pic.twitter.com/TT9bQb9HLB — Histoporte (@histoporte_) April 9, 2026

Entre los árbitros centrales destaca la presencia de César Arturo Ramos, quien disputará su tercera Copa del Mundo tras haber participado en 2018 y 2022. Será el silbante con mayor experiencia dentro de la delegación mexicana. Por otro lado, Katia Itzel García podrá hacer su debut en una Copa del Mundo, luego de haber tenido participación en mundiales juveniles. Con ello, se convertiría en la primera árbitra mexicana en formar parte de un Mundial.

México también contará con representación en el cuerpo de árbitros asistentes. Alberto Morín vivirá su tercera experiencia mundialista, mientras que Marco Bisguerra repetirá tras su participación en Qatar 2022. Por su parte, Guillermo Pacheco y Sandra Ramírez tendrán su primera aparición en una Copa del Mundo.

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En el área del videoarbitraje (VAR), Erick Miranda también hará su debut en una justa mundialista. Con esto, la delegación arbitral mexicana contará con siete representantes en el torneo, lo que representa un hecho histórico para el país. Será la Copa del Mundo con mayor presencia mexicana en el arbitraje, superando lo logrado en Qatar 2022, donde hubo cuatro representantes nacionales.