Barcelona vs Atlético de Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los cuartos de final en UEFA Champions League

Atlético de Madrid y Barcelona estarán frente a frente este martes en duelo correspondiente a los Cuartos de Final de Vuelta de la Champions League.

Barcelona vs Atlético de Madrid cuartos de final vuelta UEFA Champions League Ampliar

En la ida, en el Camp Nou, los colchoneros sacaron una importante ventaja de 2-0, resultado que buscarán defender frente a su gente en Estadio Metropolitano. Anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sorloth les dieron la ventaja parcial.

Los dirigidos por Diego Simeone están tan enfocados en este encuentro que mandaron un cuadro plagado de suplentes el fin de semana en el partido que perdieron 2-1 ante Sevilla.

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Barcelona, por su parte, encontró un ligero alivio en LaLiga de España al golear 4-1 al Espanyol. Los culés ya tienen 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y están cada vez más cerca de un nuevo título.

Sin embargo, para continuar con sus aspiraciones de ganar una nueva Champions, deben remar contra la corriente como visitantes en un partido en el que, además, no contarán con Pau Cubarsí, quien fue expulsado en el duelo anterior.

Duelo vibrante se jugará entre Atlético de Madrid y Barcelona. El ganador enfrentará al que resulte triunfador de la serie entre Arsenal y Sporting Lisboa.

Barcelona vs Atlético de Madrid: dónde, cuándo y a qué hora ver