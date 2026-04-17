América vs Toluca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 15 de Liga MX Clausura 2026

Se juega uno de los duelos más atractivos de la jornada 15, con dos equipos con realidades distintas que buscan fortalecer sus aspiraciones rumbo a la Liguilla en la recta final de la fase regular. América recibe Toluca en el renovado Estadio Azteca por el Clausura 2026.

América vs Toluca Jornada 15 Liga Mx Clausura 2026 Ampliar

Las Águilas no pasan por el mejor momento, y en casa buscan reivindicarse a como dé lugar. Los Azulcremas suman 19 puntos, repartidos en 5 duelos ganados, 4 empates y 5 descalabros en la campaña regular; necesitan sumar tres unidades para escalar posiciones y evitar complicaciones en las últimas jornadas, mediante una temporada que ha sido irregular, aunado al fracaso en Concachampions tras caer eliminados en cuartos de final de la competición frente al conjunto de Nashville, en propio domicilio, por ende la urgencia de puntos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cruz Azul ofrecería 6.5 mdd por Gorriarán y Luka Romero entraría en la negociación: ¡Intercambio bomba!

Por su parte, los Diablos pisan por primera vez el renovado Estadio Azteca con el afán de ser el villano de la película. Los comandados por el ‘Turco’ Mohamed pasan por buen momento ya que se mantienen en la zona alta de la tabla con 27 unidades, 7 juegos ganados, 6 igualadas y una sola derrota, sumando su buen momento anímico, futbolístico y físico tras hacerse del boleto a semifinales de Concachampions, y la sorpresiva recuperación de jugadores como Marcel Ruiz y Alexis Vega.

Quédate a vivir la pasión de la Liga BBVA Mx. América vs Toluca, Jornada 15 del Clausura 2026, en vivo desde el Estadio Azteca a través de Cadena W.

¿Dónde ver y escuchar el partido?

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Hora: 21:10 horas (tiempo del Centro de México)

Estadio: Banorte (Estadio Azteca)

Transmisión: ViX, Canal 5 (TV abierta) y TUDN