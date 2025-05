Nuevas confesiones reabren el caso del atentado a Salvador Cabañas: “Esa noche llegaron casi juntos él y el JJ, cuando lo balearon yo platiqué con él”

25 de enero del 2010, domingo, América regresaba de Morelia tras perder 2.-0 contra Monarcas y Salvador Cabañas, fiel a su costumbre, visitó el famoso Bar Bar, de Avenida Insurgentes al sur de la Ciudad de México, sin saber que esa noche, su carrera como futbolista se iba a terminar y su vida se iba a poner en grave riesgo.

Cerca de las 5 de la mañana, un pleito en el baño del lugar, terminó con una bala en su cabeza y un escándalo nunca antes visto en la historia de la Liga MX.

El mejor jugador del futbol mexicano, baleado, a primeras horas de un lunes, en el lugar más popular de la élite y farándula de todo México.

NUEVAS CONFESIONES EN EL CASO CABAÑAS 15 AÑOS DESPUÉS

Hoy, 15 años después de aquella tragedia, el paraguayo sigue vivo, el responsable fue detenido y en las últimas horas el caso se ha reabierto en redes sociales luego de nuevas confesiones por parte de uno de los presentes esa madrugada.

Se trata de Charly Cázares, el gerente del Bar Bar en esa época y que por primera vez contó, desde su versión, lo que pasó. Por qué fue la discusión y si hay algo detrás de la agresión al Mariscal.

El empresario contó cómo se dieron los hechos, desde el momento en que llegó Chava, su agresor, cómo fluyó la noche y que pasó después de que se dio el atentado, revelando que las autoridades solo tomaron fotos y se fueron, la ambulancia quería llevarlo a un hospital de gobierno y cómo él terminó preso y torturado por el gobierno de la CDMX.

¿SE CONOCÍAN SALVADOR CABAÑAS Y EL JJ?

Una de las versiones que ronda sobre el caso, es que la verdadera razón del balazo fue un tema de mujeres, que Chava y su agresor ya se conocían y que había un amor de por medio, a lo cual, Charly niega rotundamente todo esto y dice que esa noche solo fue un pleito de borrachos.

“Esa noche muy especial, yo salí por él, porque de repente me decía ‘oye, sal por mi porque los de la cadena me detienen y demás’ y esa noche así fue y poco después de que llegó Cabañas, llegó el JJ. Los dos eran clientes frecuentes, pero no se conocían, eso te lo puedo asegurar. El JJ iba 1 o 2 veces al mes, pero nunca supimos quién era o a qué se dedicaba. Él decía que se dedicaba a la venta de transportes y demás. Fue un pleito de borrachos, de una noche. No se conocían”. Contó Charly en el Podcast de Rudy Tercero.

¿CÓMO SE DIERON LOS HECHOS?

“El baño está en la parte de arriba del Bar, yo estaba abajo y me avisan por el radio que había un herido. Yo estaba en la caja y luego se ve en la escena de las cámaras que después de que se da el ataque, el JJ baja las escaleras y se va. Yo llego, veo a Salvador en el piso y con un charco de sangre. Estaba vivo, consciente, hablaba conmigo. El balazo fue directamente en la frente, y en curso de protección civil te pueden decir lo que puedes hacer, pero ahí, en esa situación. Teníamos el número directo del punto de control y en 5 minutos llegaron patrullas y ambulancias. Yo saqué a la gente diciendo que había un operativo y se desalojó a la gente”.

QUERÍAN LLEVAR A CABAÑAS A XOCO

“Las autoridades llegaron, le toman fotos y se van. Después regresaron como después de una hora, iban a ser las 7 casi. La ambulancia llegó rápido y los sacamos en cuanto se pudo. Yo me fui en la ambulancia con la esposa. Lo querían llevar a Xoco, un hospital público y yo fui el que les dijo que lo llevaran al Ángeles: ‘Es un jugador del América, cómo crees’. Y llegando luego luego lo meten a urgencias”.

JJ, el responsable del atentado a Salvador Cabañas Ampliar

CHARLY CÁZARES FUE EL CHIVO EXPIATORIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL CASO CABAÑAS

Luego de haber ayudado a Cabañas, Charly relata que en el mismo hospital, lo llevaron a declarar y en ese momento se acabó su libertad. Fue arraigado en un MP, después llevado a un bunker donde fue torturado y presionado para aceptar que él era el responsable y terminó en cárcel más de un años.

“Después en el Hospital me dicen que tengo que ir a declarar y de ahí ya no me dejaron salir. Me quedé en calidad de detenido y me dejaron arraigado mucho tiempo. Estuve sin bañarme, sin comer, me llevaron a un bunker y ahí me hicieron de todo. Me intimidaron, me decían que yo era culpable y no sé qué más”.

“Uno de los problemas fue que el señor del baño limpió la escena y de ahí se agarraron para decir que yo estaba coludido, porque también se mataron las cuentas, entonces eso fue todo un rollo. Estuve como 20 días detenido. Después del Bunker mis abogados me sacan y no paso mucho tiempo para que me detuvieran por el delito de complicidad en tentativa de homicidio. Literal, me subieron al armadillo, este camión de la policía y directo al bote. Estuve 1 año y 10 días en la cárcel y como era un delito grave, me dijeron que me iba a quedar de 5 a 10 años”

¿QUÉ PASÓ CON SALVADOR CABAÑAS Y EL JJ?

Luego de casi 5 meses luchando por su vida, Salvador Cabañas fue dado de alta en mayo de ese 2010, su carrera futbolística terminó y acabó con secuelas evidentes, además de que la bala no le pudo ser retirada, por lo que vive con ella en la cabeza hasta estos días.

Intentó ser Director Técnico y solo llegó a ser auxiliar de algunos clubes en Paraguay y el Ascenso en México.

Su dinero, lujos y vida en la élite se acabaron, puso una panadería en su pueblo natal y volvió a casa con sus padres. De vez en cuando da conferencias sobre lo que le pasó y acude a diferentes juegos de leyendas en México y otros países de América Latina.

Por su parte, José Jorge Balderas, nombre real del JJ, estuvo prófugo por mas de un año, pero finalmente fue detenido en enero del 2011 en una casa en Lomas de Chapultepec. Se supo que era parte del Cártel de los Beltrán Leyva, operador de Edgar Valdés Villarreal, ‘La Barbie’ uno de los narcotraficantes más peligrosos de esa época y en el 2022 se le sentenció a 36 años de prisión.