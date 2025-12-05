Estas son las 5 selecciones que más copas han ganado en la historia del Mundial

Estamos a meses del Mundial 2026 y la fiebre ya se siente en el aire. Pero antes de emocionarnos con el futuro, tenemos que rendirle honores al pasado. ¿Quién tiene más gloria? ¿Quién domina la Copa del Mundo?

Si crees que la historia reciente lo es todo, piénsalo de nuevo. Desde el ‘Maracanazo’ hasta la coronación de Messi, el camino al Olimpo del fútbol es un sendero lleno de leyendas. Te dejamos las selecciones que más copas han ganado en la historia del Mundial.

5 equipos que más han ganado en la historia del Mundial

Mundial: Brasil

¡El ÚNICO PENTACAMPEÓN! La era de Pelé, Ronaldo y Rivaldo. La ‘Canarinha’ es la máxima leyenda. Los años en que ganaron la copa han sido: 1958 (Suecia), 1962 (Chile), 1970 (México), 1994 (EE. UU.), 2002 (Corea/Japón).

Mundial: Alemania

El ‘Gigante Europeo’. Tienen 8 finales disputadas (récord). Su consistencia es inigualable, pero han caído 4 veces en el último juego. Los años en que fueron campeones son 1954, 1974, 1990, 2014.

Mundial: Italia

La ‘Azzurra’ es pura estirpe, pero el dato negro es que el Tetracampeón se quedó fuera de los Mundiales 2018 y 2022. ¡El gran misterio del fútbol! Sin embargo, los años en que fueron campeones fueron: 1934, 1938, 1982, 2006

Mundial: Argentina

El campeón actual. Tuvieron que pasar 36 años, pero la Scaloneta les dio la tercera. Entre los años destacados son: 1978 (Polémico 6-0 vs. Perú), 1986 (La ‘Mano de Dios’ de Maradona), 2022 (La épica de Messi).

Mundial: Francia

La potencia moderna. Han llegado a 3 de las últimas 7 finales. Con Mbappé, son la gran amenaza de la próxima década. Entre los años destacados se encuentran: 1998 (en casa, vs. Brasil), 2018 (vs. Croacia).