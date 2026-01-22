El partido amistoso internacional entre Panamá y México, disputado el jueves 22 de enero de 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la Ciudad de Panamá, terminó con una victoria sufrida para la Selección Mexicana por 1-0. Este encuentro marcó el debut del Tri en el año 2026, en plena preparación rumbo al Mundial que coorganizará con Estados Unidos y Canadá.

El juego fue muy cerrado y de bajo ritmo ofensivo durante casi todo el tiempo reglamentario. México, dirigido por Javier Aguirre, presentó una alineación con muchos elementos de la Liga MX y un esquema conservador (con línea de 5 defensores en momentos), priorizando la solidez atrás pero generando poco peligro en ataque. Panamá, por su parte, planteó un partido ordenado, con buena presión y oportunidades esporádicas, aunque sin concretar.

La Selección Mexicana triunfa sufriendo de último minuto ante Panamá Ampliar

El 0-0 se mantuvo hasta los instantes finales, con ambos equipos mostrando imprecisiones y un dominio alternado pero sin claridad. México acumuló varios minutos sin anotar goles de juego (venía de una racha de más de 260 minutos sin goles no penales), y el partido parecía destinado al empate sin goles.

En el minuto 90+3, llegó la jugada clave: un centro o acción por el sector mexicano generó confusión en la defensa panameña, y el defensor Richard Peralta terminó introduciendo el balón en su propia portería, mediante autogol. Ese tanto fortuito le dio el triunfo al Tri en la última jugada relevante del encuentro.

Pese a la victoria, las críticas no se hicieron esperar: se señaló una actuación pobre del equipo, con poco funcionamiento colectivo, escaso peligro generado y dependencia de un error rival para ganar. Aguirre reconoció post-partido que el equipo debe mostrar más y aguantar mejor la presión en estos duelos de preparación.

México rompe una racha negativa reciente y suma tres puntos anímicos, aunque el desempeño deja tareas pendientes para el técnico. Panamá, pese a la derrota, mostró orden y dejó en claro que será un rival complicado en futuras competencias Concacaf.