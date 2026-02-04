Super Bowl: New England Patriots y su nueva generación, liderada por Drake Maye, buscan la gloria ante Seattle

Los Patriotas de Nueva Inglaterra llegan al Super Bowl de este domingo ante Seattle con una mezcla interesante de juventud, talento y poder físico en ambos lados del balón. El rostro del equipo es el novato Drake Maye, quien se adueñó del puesto de quarterback y ha guiado a la ofensiva con temple, movilidad y un brazo capaz de castigar profundo cuando la defensa lo permite.

En el ataque terrestre, Rhamondre Stevenson es la base del juego físico, un corredor que gana yardas después del contacto y marca el ritmo. A su lado, TreVeyon Henderson aporta explosividad y velocidad para romper jugadas largas. En el centro del campo, el ala cerrada Hunter Henry se ha convertido en un blanco confiable en terceras oportunidades y dentro de la zona roja.

Por fuera, el cuerpo de receptores combina experiencia y juventud. Stefon Diggs es el líder, capaz de cambiar un partido con una sola ruta bien ejecutada. Kayshon Boutte ofrece versatilidad y profundidad, mientras que DeMario Douglas se ha ganado un rol clave desde el slot por su rapidez y habilidad para separarse.

En las trincheras también hay protagonistas. El tackle defensivo Milton Williams ha sido fundamental para cerrar los huecos contra la carrera y presionar por el centro. Del otro lado, el tackle ofensivo Will Campbell protege el lado ciego de Drake Maye y ha sido vital para darle tiempo al mariscal en los momentos más apretados dentro de la NFL.

