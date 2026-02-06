Super Bowl 2026: El impresionante récord de toneladas de guacamole que devorará Estados Unidos

Mientras las miradas están puestas en el emparrillado y el show de medio tiempo de Bad Bunny, hay un protagonista que ya ganó su propio trofeo antes del silbatazo inicial: el aguacate mexicano. Este 2026, el consumo de guacamole en Estados Unidos durante el Super Bowl no solo es una tradición, es un fenómeno económico que ha pulverizado todos los registros previos.

Cifras de Infarto: Un festín de toneladas

Para esta edición del Super Bowl, las proyecciones han dejado la vara muy alta. De acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), se estima que los estadounidenses consumirán más de 127,000 toneladas de aguacate durante el fin de semana del juego.

Para ponerlo en perspectiva deportiva:

El volumen: Esas 127 mil toneladas equivalen a llenar un campo de la NFL de punta a punta (incluyendo las zonas de anotación) con una altura que superaría los postes de gol.

Durante las semanas previas al gran juego, sale un camión cargado de “oro verde” desde Michoacán y Jalisco hacia la frontera cada . El impacto: Se estima que se prepararán cerca de 290 millones de porciones de guacamole, lo que confirma que 8 de cada 10 aguacates consumidos en EE. UU. son orgullosamente mexicanos.

Michoacán y Jalisco: Los MVP del Campo

Aunque el trofeo Vince Lombardi se lo lleva un equipo, en la agricultura el crédito es compartido. Michoacán sigue siendo el capitán del equipo, aportando el 88% de las exportaciones, mientras que Jalisco se consolida como el “quarterback” revelación con el 12% restante, tras su reciente apertura al mercado estadounidense.

Pese a los retos logísticos y los costos de transporte, la demanda del consumidor norteamericano no cede. El guacamole se ha convertido en el “quarterback” de las botanas, superando por mucho a las alitas y la pizza en el ranking de preferencia de los aficionados que sintonizan el encuentro.

Dato Ganador: Se estima que solo en el día del partido se consumen suficientes aguacates como para cubrir la distancia entre el SoFi Stadium y el Allegiant Stadium varias veces si se pusieran uno tras otro. El Super Bowl LX no solo se juega con un balón, se disfruta con un buen tazón de guacamole. ¡México ya anotó su primer touchdown de la temporada!

