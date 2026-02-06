Toluca vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 5 del Clausura 2026 Liga MX

El Clausura 2026 de la Liga MX entra en su recta más emocionante con uno de los duelos estelares de la Jornada 5: Toluca recibe a Cruz Azul este sábado en el icónico Estadio Nemesio Díez. El pitazo inicial está programado para las 17:00 horas, y promete ser un choque de alto voltaje entre dos equipos que pelean por los primeros puestos de la tabla general.

Toluca / Jam Media Ampliar

Chivas manda en la clasificación con 12 puntos, pero Cruz Azul y Atlas acechan de cerca. Toluca, actual bicampeón del fútbol mexicano, llega invicto en casa y con la obligación de ganar para mantener viva la ilusión del tricampeonato. La Máquina llega motivada tras resultados positivos recientes, pero el Nemesio Díez ha sido un fortín complicado históricamente para los celestes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul: Esta es la sede que toma la delantera para la construcción de su propio estadio

¿Cómo llegan ambos equipos?

Toluca : Invicto como local en el torneo, con una defensa sólida y un ataque que empieza a carburar. Los Diablos Rojos empataron en la Jornada 4, pero mantienen una racha positiva en casa. Buscarán aprovechar la localía y la presión alta para frenar a los dirigidos por Martín Anselmi .

: Invicto como local en el torneo, con una defensa sólida y un ataque que empieza a carburar. Los empataron en la Jornada 4, pero mantienen una racha positiva en casa. Buscarán aprovechar la localía y la presión alta para frenar a los dirigidos por . Cruz Azul: Segundo lugar con 3 triunfos y 1 derrota. Han mostrado eficacia en ataque y orden táctico. Sin algunos elementos clave como el “Toro” Fernández, el equipo apostará por su solidez defensiva y transiciones rápidas.

Jesús Angulo y Gonzalo Piovi / Jam Media Ampliar

Historial reciente Toluca vs Cruz Azul

Los enfrentamientos directos suelen ser cerrados. En los últimos cinco duelos, Cruz Azul ha sacado ventaja ligera, incluyendo un triunfo en el Apertura 2025. Sin embargo, el factor local en el Nemesio Díez inclina la balanza a favor de los escarlatas en los pronósticos actuales para este partido de la Liga MX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul mantiene en órbita a defensor colombiano: ¡Julián Millán para el Clausura 2026!

TOLUCA VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER