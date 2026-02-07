Super Bowl LX: ¿A qué hora empieza el show de medio tiempo de Bad Bunny / Jason Koerner

El Super Bowl LX no solo es el evento deportivo más esperado del año por el duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sino también por el histórico Halftime Show de Apple Music que este año tiene un solo nombre: Bad Bunny.

Seattle Seahawks vs New England Patriots Super Bowl LX / Chris Graythen Ampliar

Por primera vez en la historia, un artista latino encabezará el espectáculo de medio tiempo de la NFL en solitario, y aquí en W Deportes te decimos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un segundo del “Conejo Malo” en el Levi’s Stadium.

¿A qué hora empieza el show de medio tiempo?

Aunque el partido inicia a las 17:30 horas (Tiempo del Centro de México), el horario del show de medio tiempo es variable, ya que depende del desarrollo de los primeros dos cuartos del juego.

Horario estimado: Entre las 19:00 y 19:30 horas (CDMX).

Entre las (CDMX). Duración: Se espera que la presentación dure entre 13 y 15 minutos, donde Benito hará un recorrido por sus más grandes éxitos, incluyendo temas de su reciente álbum galardonado en los Grammy, Debí Tirar Más Fotos.

¿Dónde ver y escuchar en vivo el Super Bowl LX en México?

Para disfrutar del partido y el show de Bad Bunny, tienes diversas opciones:

Televisión Abierta: Canal 5 y Azteca 7.

Canal 5 y Azteca 7. Televisión de Paga: ESPN y Fox Sports.

ESPN y Fox Sports. Streaming: Disney+, ViX y NFL Game Pass (DAZN).

Disney+, ViX y NFL Game Pass (DAZN). Radio: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM

Bad Bunny / Emma McIntyre Ampliar

Lo que esperamos de Benito en Santa Clara

Tras su reciente victoria en los Grammy, Bad Bunny llega en su mejor momento. Durante la conferencia de prensa de Apple Music, el puertorriqueño prometió “una gran fiesta” que celebrará la cultura caribeña y latina.

“Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”, declaró el artista, quien ya tuvo una breve aparición en el Super Bowl LIV (2020), pero que ahora toma las riendas del escenario más grande del mundo.

Bad Bunny previo al Super Bowl LX / Mike Coppola Ampliar

Se rumorea que podría haber invitados sorpresa, y nombres como Arcángel o incluso Bizarrap han sonado con fuerza en las redes sociales, aunque el equipo del cantante ha mantenido el setlist bajo llave.

Sigue toda la cobertura del Super Bowl LX a través de las frecuencias deW Deportes, donde te llevaremos la pasión de la NFL y los detalles del show que paralizará al mundo de la música.

