Pumas vs San Diego FC: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido de vuelta de la Concachampions

Pumas se juega la vida este martes en Ciudad Universitaria cuando reciba a San Diego en el partido de vuelta de los Dieciseisavos de Final de la Concacaf Champions Cup. El reto es mayúsculo: los universitarios cayeron 4-1 en la ida y ahora están obligados a ganar 3-0 para avanzar directamente, 4-1 para forzar tiempos extra, o por cuatro goles de diferencia si reciben dos tantos.

El equipo de Efraín Juárez llega golpeado en lo anímico tras empatar el fin de semana ante Atlas como visitante, en un duelo que se les escapó en el último minuto. Aun así, Pumas presume que no ha perdido en la Liga MX, un dato que sostiene el discurso de confianza de su técnico.

Del otro lado, San Diego FC todavía no entra en ritmo de competencia local, ya que la temporada 2026 de la MLS arranca para ellos hasta el 21 de febrero. En el plantel californiano destaca la ausencia de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien aunque pertenece al club, fue notificado desde hace semanas que no será tomado en cuenta.

Para Pumas, además, hay una baja sensible: Adalberto Carrasquilla no estará por lesión. Su ausencia pesa en la generación de juego.

La presión es total. Una eliminación en primera ronda abriría el debate sobre la continuidad de Juárez, pese a que en Liga MX el equipo sigue sin conocer la derrota. En CU no hay margen de error: es todo o nada. El ganador de la serie enfrentará a Toluca en Octavos de Final.

