México vs. Brasil femenil 2026: Preventa de boletos, fecha y lo que debes saber sobre el partido amistoso

La Selección Nacional de México femenil se alista para un duelo internacional en un partido amistoso contra la Selección de Brasil femenil. Sí, así como lo lees, y si te emociona tanto como a nosotros, te dejamos todos los detalles de dónde será, cuándo es la preventa de boletos y la fecha confirmada para el duelo entre México vs. Brasil femenil.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Acoso en el futbol femenil: 4 casos que han marcado a la Liga MX Femenil

¿Cuándo es la preventa para México vs. Brasil femenil 2026?

El partido entre México vs. Brasil femenil, forma parte del proceso de preparación del Tri rumbo al futuro mundial femenil que se disputará pronto. Esto emociona a todos y todas las aficionadas al balompié para disfrutar de un partido con tal nivel.

La venta anticipada de entradas para el partido tendrá una etapa exclusiva antes de abrir al público general.

Preventa Banorte: del 12 al 15 de febrero de 2026

del Disponible para clientes con tarjetas de crédito o débito del banco

La venta general se habilitará después de que concluya la preventa

Este esquema busca que los aficionados puedan asegurar su lugar antes de la liberación masiva de boletos. Hasta el momento, no se han publicado precios oficiales para este encuentro, por lo que habrá que esperar información de la boletera o de la Federación.

Fecha, sede y el por qué de este partido amistoso entre México vs. Brasil femenil

El enfrentamiento entre México y Brasil se jugará:

Sábado 7 de marzo de 2026

Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

Se trata de un amistoso de alto nivel ante una potencia mundial del futbol femenino, lo que representa una oportunidad importante para medir el desempeño del combinado nacional frente a rivales de élite.

Además, el partido se perfila como una vitrina para figuras del Tri como Jacqueline Ovalle, Rebeca Bernal y Charlyn Corral, frente a jugadoras destacadas del conjunto brasileño.

El 𝙂𝙍𝘼𝙉 𝙅𝙊𝙂𝙊 llegó a la Ciudad de México. ❤️‍🔥



🇲🇽Dos países🇧🇷, y 90 minutos para sentir la pasión de un día épico.🫀



🏟️ Estadio Ciudad de los Deportes

🗓️ 7 de marzo@SelecaoFeminina las esperamos con futbol, estadio lleno y unos buenos tacos 🌮😉

¿De pastor o de suadero?… pic.twitter.com/Vy28IVx3sk — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) February 2, 2026

¿Por qué genera expectativa este duelo?

Más allá del espectáculo, el encuentro forma parte del proceso deportivo de la selección mexicana, que busca consolidar su nivel competitivo ante equipos históricamente fuertes del continente. Enfrentar a Brasil permite probar estrategias, talento joven y ritmo de juego en un escenario internacional exigente.

Para la afición, también será una oportunidad de vivir un partido atractivo en la capital del país y apoyar el crecimiento del futbol femenil mexicano.