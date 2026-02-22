Chivas vs. América femenil: Se suspende el Clásico Nacional por medidas de seguridad en Jalisco

Se suspende el Chivas vs. América femenil por abatimiento de "El Mencho"

El partido entre Chivas y América, el Clásico Nacional de la liga MX femenil programado para disputarse hoy, 22 de febrero de 2026, ha tenido que ser suspendido por medidas de seguridad en Jalisco.

Éste iba a tomar lugar a las 17:00 hrs en el Estadio Akron, sin embargo, debido al supuesto abatimiento de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, decidieron suspenderlo hasta que el estado se encuentre en calma. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Suspenden el Clásico Nacional entre Civas vs. América femenil en Jalisco

La decisión de suspender el Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América, se dio luego de que autoridades estatales activaran el llamado “código rojo”, tras darse a conocer el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Moncho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo de seguridad.

Ante este contexto, la Liga MX Femenil anunció oficialmente la postergación del encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026, que estaba previsto para jugarse a las 17:00 hrs en el Estadio Akron.

Un Clásico Nacional Femenil que generaba expectativa

El enfrentamiento llegaba con ambiente competitivo y antecedentes recientes de rivalidad intensa. En los últimos cinco choques disputados en el Estadio Akron entre Chivas vs. América (ambos femeniles), el América consiguió tres triunfos y dos empates frente a Guadalajara, lo que evidenciaba un aligera hegemonía visitante en ese escenario.

Aunado a esto, el encuentro estaba pactado como parte de la Jornada 10 del torneo de Clausura 2026, con inicio previsto para que el América jugara su primer Clásico Nacional sin Kiana Palacios, ex capitana del equipo.

¿Qué han dicho Chivas Femenil y América Femenil ante dicha situación?

Hasta el momento ninguno de los equipos han dado un comunicado oficial al respecto, sin embargo, se espera que pronto lo lancen para reangendar dicho partido e incluso, mencionar nueva sede en caso de ser necesario.