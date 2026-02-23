México vs Islandia: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido amistoso de la Selección Mexicana en Querétaro

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Islandia en un partido amistoso programado para el miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas en La Corregidora de Querétaro, en el marco de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pesar de la reciente ola de violencia en el país, las autoridades deportivas y de seguridad confirmaron que el encuentro se realizará sin modificaciones en fecha ni sede, con un operativo especial para garantizar la seguridad de jugadores y asistentes.

El cuerpo técnico mexicano, liderado por Javier Aguirre, convocó a 21 jugadores provenientes de la Liga MX, dado que el duelo no coincide con una fecha FIFA y los futbolistas que militan en el extranjero no fueron citados. Entre los convocados destacan porteros como Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo; defensores como Richard Ledezma, Jesús Garza e Israel Reyes; mediocampistas como Erik Lira, Carlos Rodríguez y Marcel Ruiz; y delanteros como Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Guillermo Martínez. La convocatoria incluye siete elementos del Club Deportivo Guadalajara, reflejo del interés del técnico en observar talento doméstico en esta etapa de preparación.

La selección islandesa también se encuentra en Querétaro, donde ha realizado entrenamientos para adaptarse al ritmo del encuentro y medir su rendimiento frente a un rival con mayor actividad internacional. El partido servirá como última prueba para los jugadores locales antes de la reincorporación de los europeos en marzo, momento en que el cuerpo técnico definirá con mayor precisión el núcleo del plantel rumbo al Mundial 2026.

LOS INCONDICIONALES 🇲🇽



Aficionados esperan ver a los jugadores de la Selección Mexicana, previo a su primer entrenamiento en Querétaro de cara al duelo amistoso ante Islandia.



📹 | @futfer13 pic.twitter.com/xJ4Ui6Ld1O — W Deportes (@deportesWRADIO) February 23, 2026

Para los aficionados que desean asistir, los boletos aún están disponibles en venta digital a través de las plataformas oficiales, con precios que van aproximadamente desde 440 hasta 960 pesos mexicanos, según la zona del estadio. Algunas secciones, especialmente las intermedias, ya presentan disponibilidad limitada, mientras que plateas y cabeceras superiores cuentan con espacios aún libres.

