Real Madrid vs Getafe: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 26 de LaLiga

El conjunto merengue afronta este duelo con la moral en alto tras asegurar su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League, luego de imponerse al Benfica con un marcador global de 3-1. No obstante, en el campeonato local el panorama no ha sido del todo favorable para los dirigidos por Álvaro Arbeloa, ya que en su más reciente juego cayeron 2-1 frente al Osasuna, resultado que les costó el liderato. Actualmente, ocupan la segunda posición de la tabla.

Juan Manuel Serrano Arce Ampliar

Por su parte, el Getafe llega a este encuentro después de sumar dos triunfos y un empate en sus últimos compromisos ligueros, una racha que lo coloca en la parte media de la tabla, todavía involucrado en la lucha por la permanencia, buscará sumar unidades en este partido, para alejarse de los puestos de descenso.

Diego Souto Ampliar

En cuanto a las ausencias, el Real Madrid no podrá contar con Jude Bellingham ni Éder Militão; sin embargo, recupera a Rodrygo Goes para este enfrentamiento. Del lado azulón, la baja más sensible será la de su capitán y referente en la defensa, Djené, quien no estará disponible tras haber sido expulsado en la jornada anterior.

El conjunto blanco presume un dominio reciente en este enfrentamiento, ya que se mantiene invicto en los últimos cinco choques ante el Getafe. Aun así, se espera un partido intenso y disputado: el Madrid intentará mantenerse firme en la pelea por el título, mientras que el cuadro azulón buscará sumar puntos vitales para alejarse de la zona baja de la clasificación.

REAL MADRID VS GETAFE: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER