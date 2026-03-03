Cristiano Ronaldo es baja con Al Nassr: El tiempo de recuperación que determinaría su ausencia contra México / Abdullah Ahmed

La presencia de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal para enfrentar a México el próximo 28 de marzo está en duda. El astro lusitano fue diagnosticado con una lesión muscular y podría no ser convocado por Roberto Martínez para la visita del combinado europeo en la reinauguración del Estadio Azteca.

Cristiano Ronaldo / Abdullah Ahmed Ampliar

De acuerdo al comunicado que compartió Al Nassr, Ronaldo sufrió una lesión en los isquiotibiales el pasado 28 de febrero ante Al-Fayha en duelo correspondiente a la liga saudí. Esta molestia lo obligó a salir del partido y a perderse el entrenamiento del lunes. Ya para este martes se le realizó una resonancia magnética y se confirmó la gravedad de la lesión.

Sin embargo, vale la pena mencionar que su regreso a las canchas estará sujeto a evolución y su rehabilitación podría ser de entre 10 días y hasta 4 semanas. Por ahora, Cristiano se mantendrá en el país árabe para trabajar en su recuperación día con día.

📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

Con esta noticia, Ronaldo se perderá, al menos, los próximos dos partidos con su club. El primero será frente al Neom y el segundo ante Al-Khaleej. Además, CR7 podría no ser considerado para viajar con la selección de Portugal el 28 de marzo para enfrentar a México en la reinauguración del Estadio Azteca.