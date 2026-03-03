Cristiano Ronaldo es baja con Al Nassr: El tiempo de recuperación que determinaría su ausencia contra México
¿Jugará CR7 en México? Cristiano Ronaldo sufre una lesión con Al Nassr y peligra su participación en la reinauguración del Estadio Azteca.
La presencia de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal para enfrentar a México el próximo 28 de marzo está en duda. El astro lusitano fue diagnosticado con una lesión muscular y podría no ser convocado por Roberto Martínez para la visita del combinado europeo en la reinauguración del Estadio Azteca.
De acuerdo al comunicado que compartió Al Nassr, Ronaldo sufrió una lesión en los isquiotibiales el pasado 28 de febrero ante Al-Fayha en duelo correspondiente a la liga saudí. Esta molestia lo obligó a salir del partido y a perderse el entrenamiento del lunes. Ya para este martes se le realizó una resonancia magnética y se confirmó la gravedad de la lesión.
Sin embargo, vale la pena mencionar que su regreso a las canchas estará sujeto a evolución y su rehabilitación podría ser de entre 10 días y hasta 4 semanas. Por ahora, Cristiano se mantendrá en el país árabe para trabajar en su recuperación día con día.
Con esta noticia, Ronaldo se perderá, al menos, los próximos dos partidos con su club. El primero será frente al Neom y el segundo ante Al-Khaleej. Además, CR7 podría no ser considerado para viajar con la selección de Portugal el 28 de marzo para enfrentar a México en la reinauguración del Estadio Azteca.