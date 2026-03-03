Repechaje del Mundial en Guadalajara y Monterrey: ¿cuánto cuestan los boletos?

La FIFA anunció oficialmente el inicio de la venta de boletos para los partidos correspondientes al repechaje internacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá entre junio y julio próximos. La fase de repechaje, que definirá dos de las últimas seis selecciones que participarán en la Copa del Mundo, se celebrará entre el 26 y el 31 de marzo en dos sedes mexicanas: el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey.

Esta fase de eliminatorias interconfederacionales reúne a equipos de distintas partes del mundo que aún no han asegurado su lugar en la fase final del Mundial. Las entradas para estos encuentros han sido diseñadas con precios accesibles dentro del contexto mundialista, diferenciándose de las altas cifras registradas para la fase principal del torneo.

Precios y modalidades de venta

Según el anuncio oficial de FIFA, las entradas para los partidos del repechaje se ofrecen en una franja de precio accesible, con costos que van desde 200 hasta 300 pesos mexicanos (equivalentes a aproximadamente 11.50 y 17.50 dólares estadounidenses). Estos boletos se pueden adquirir a través de la plataforma oficial de venta de entradas de FIFA (fifa.com/tickets) y están disponibles por orden de llegada, sujetos a disponibilidad.

Los boletos incluyen varias categorías de acceso:

Entradas estándar con asiento asignado.

Entradas de accesibilidad para personas con discapacidad.

Localidades de pie (disponibles en Monterrey).

Entradas designadas para aficionados asignados por las federaciones miembro participantes.

FIFA destacó que la venta y uso de estas entradas están sujetos a sus regulaciones oficiales sobre comercialización, y advirtió a los aficionados que eviten adquirir boletos en sitios de reventa no autorizados para prevenir fraudes.

Sedes y calendario del repechaje

La fase de repechaje se organiza en dos rutas eliminatorias:

Ruta 1 (Guadalajara): Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo compiten por una plaza mundialista en el Estadio Akron. Los encuentros incluyen semifinales el 26 de marzo y la final el 31 de marzo. Ruta 2 (Monterrey): Bolivia, Surinam e Irak disputan su pase en el Estadio BBVA bajo el mismo formato de semifinales y final.

Los ganadores de estas rutas se unirán a la fase de grupos del Mundial 2026 y tendrán enfrentamientos programados en diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá una vez iniciada la Copa del Mundo.

Contexto de la venta de boletos en el Mundial 2026

Este anuncio de FIFA sobre la venta de entradas para el repechaje ocurre en un momento en que el proceso general de venta de boletos para el Mundial 2026 ha estado marcado por alta demanda y precios significativamente mayores que en ediciones anteriores. En fases anteriores de venta, las entradas para la fase final del Mundial han registrado precios desde 60 dólares como categoría mínima, llegando a costar varios miles para partidos clave como la final, según el portal oficial de FIFA.

Además, la demanda global por entradas ha superado ampliamente la oferta en muchas fases, con más de 5 millones de solicitudes registradas desde distintos países, lo que ha llevado a FIFA a ajustar su modelo de precios y venta en diferentes etapas de comercialización.

La puesta en venta de boletos para los partidos de repechaje mundialista representa un paso clave en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al ofrecer una opción accesible para aficionados interesados en presenciar los encuentros que definirán a los últimos clasificados al torneo de fútbol más importante del mundo.