Claudia Sheinbaum lanza concurso para ganar boleto a la inauguración del Mundial 2026: requisitos y cómo participar / Anadolu

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de un concurso nacional para otorgar el boleto que le fue asignado para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La iniciativa busca que una joven mexicana represente simbólicamente al país durante la ceremonia de apertura del torneo, que se celebrará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum / Emilee Chinn - FIFA Ampliar

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina del 5 de marzo de 2026 en Palacio Nacional. En ese espacio, la mandataria explicó que el boleto que recibió por parte de la FIFA identificado con el folio 00001 será entregado a través del concurso denominado “Representa a México en la inauguración del Mundial”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum presenta oficialmente la Copa Mundial FIFA 2026 en Los Pinos

La presidenta señaló que ella no asistirá al estadio durante el evento y que preferirá ver el partido inaugural junto con ciudadanos en el Zócalo capitalino. En su lugar, la ganadora del concurso ocupará el asiento reservado originalmente para la jefa del Ejecutivo federal y acudirá al encuentro inaugural que enfrentará a las selecciones de México y Sudáfrica.

¿Por qué se lanzó el concurso?

De acuerdo con el gobierno federal, el objetivo principal de la iniciativa es dar visibilidad a las jóvenes futbolistas del país y promover la participación femenina en el deporte. La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres jóvenes que practiquen fútbol y que puedan representar simbólicamente a México durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La propuesta también busca que la oportunidad de asistir al partido inaugural no quede reservada únicamente para autoridades o invitados especiales, sino que sea otorgada a una joven aficionada al fútbol que destaque por su habilidad con el balón.

🇲🇽⚽ La presidenta Claudia Sheinbaum abre el Mundial al pueblo



La PresidentA Claudia Sheinbaum lanzó el concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial” y entregó su boleto 00001 para que una joven mexicana asista al partido inaugural de la Copa Mundial 2026.



La… pic.twitter.com/mOuretg719 — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺🇻🇪 (@Hans2412) March 5, 2026

Requisitos para participar

Según las bases difundidas por el gobierno federal, el concurso está dirigido a mujeres de entre 16 y 25 años de edad que residan en México y practiquen fútbol. Las participantes deberán cumplir con varios pasos para registrarse en la convocatoria.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Registrarse en la plataforma oficial del programa Mundial Social .

. Grabar un video de aproximadamente un minuto realizando dominadas con un balón de fútbol .

. Subir el video a YouTube en formato vertical.

en formato vertical. Compartir el enlace del video dentro del registro en línea y explicar las razones por las que desean asistir al partido inaugural.

Posteriormente, un jurado evaluará las participaciones y elegirá a la ganadora del concurso. Entre las personas que formarán parte del proceso de selección se encuentran figuras relacionadas con el fútbol mexicano, incluyendo a la futbolista profesional Charlyn Corral.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: A 100 días del Mundial, la posible lista de Javier Aguirre llena de incertidumbre

El contexto del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. El torneo marcará un hecho histórico, ya que será la primera edición con 48 selecciones participantes y con tres países anfitriones.

El partido inaugural se disputará en la Ciudad de México, lo que convertirá al Estadio Azteca en el primer recinto en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

Con esta convocatoria, el gobierno federal busca vincular el inicio del torneo con la participación de la juventud y el impulso al fútbol femenino, permitiendo que una joven mexicana tenga la oportunidad de presenciar en el estadio el arranque de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.