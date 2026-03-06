Cruz Azul vs San Luis: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 10 del Clausura 2026 Liga MX

La cancha del Estadio Cuauhtémoc, será el escenario para el duelo correspondiente a la Jornada diez del Clausura 2026, con el choque entre Cruz Azul y Atlético de San Luis.

Cruz Azul vs Querétaro Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, / Jam Media Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Joao Pedro rompe el silencio y revela las razones por las que no llegó a Cruz Azul

Los celestes están en plan grande y por ahora marchan como primer lugar de la competencia, con un saldo de siete triunfos, un empate y una derrota. Pueden presumir quitarle el invicto a Chivas después de que no perdieron durante seis jornadas.

Por su parte el Atlético de San Luis está fuera de la zona de liguilla, con tres victorias, un empate y cinco derrotas. Pero tienen un arma secreta, el caso del delantero Joao Pedro que está luchando por quedarse con el título de campeón de goleo y que a inicios del campeonato sonó para llegar a la Noria.

Hoy los dirigidos por Nicolás Larcamón, son la mejor ofensiva del campeonato junto con los Pumas, con 17 goles generados, pero los potosinos no se quedan atrás ya que tienen 16 de los cuales nueve los ha realizado Joao Pedro.

De los últimos cinco duelos que han tenido, la Máquina se ha quedado con cuatro victorias y una ha sido para los potosinos.

Cruz Azul vs Querétaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX / Jam Media Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Kevin Mier reaparece con Cruz Azul y amenaza el puesto de Gudiño: ¿Cuándo vuelve al primer equipo?

La Máquina está rentando una nueva casa en este torneo, pero de las últimas dos visitas que ha tenido de Atlético de San Luis, los dos juegos los terminaron ganando por un marcador de tres goles por cero.

El líder del torneo Cruz Azul, se mide contra Atlético de San Luis, en búsqueda de extender su buen momento.

CRUZ AZUL VS SAN LUIS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER