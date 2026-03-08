Messi acecha los 900 goles en su carrera; apunta al récord histórico de CR7 como el máximo goleador en activo / Mark Thorstenson - Orlando City

El Inter de Miami derrotó 1-2 a DC United como visitante con gol de Lionel Messi; el campeón del mundo está a solo un gol de alcanzar los 900 tantos en su carrera profesional, una cifra que confirma la dimensión histórica de su trayectoria.

Tras más de dos décadas en la élite, el argentino continúa ampliando su legado goleador y mantiene vigente la conversación sobre hasta dónde puede llegar antes del retiro.

El capitán de la selección argentina cerró la temporada pasada con 898 anotaciones oficiales sumando clubes y selección. Sus registros incluyen sus etapas con Barcelona, París Saint-Germain, Inter Miami y Albiceleste, un recorrido que lo consolidó como uno de los futbolistas más determinantes de la historia.

La temporada 2026 de la MLS abre una nueva oportunidad para alcanzar ese hito. Con Inter Miami listo para iniciar actividad, todo apunta a que el histórico gol 900 llegará pronto una vez que el campeón del mundo vuelva a la competencia oficial y retome su ritmo goleador habitual.

¿Dónde anotó más goles?

Gran parte de su legado ofensivo se construyó en Barcelona, club donde vivió sus años de mayor esplendor y donde marcó 672 goles en 778 partidos. Esa etapa representa cerca de tres cuartas partes de su producción total, cifra que lo convirtió en el máximo goleador histórico de la institución catalana.

Tras su salida del conjunto blaugrana, Messi sumó 32 goles durante su etapa en el París Saint-Germain y posteriormente continuó ampliando su cuenta en Estados Unidos. Con Inter Miami ya supera los 89 goles y se ha convertido en una de las figuras centrales de la MLS desde su llegada.

A nivel internacional también dejó una huella contundente con la selección argentina, con la que acumula más de 100 goles en casi doscientas apariciones. Su aporte ofensivo ha sido clave para consolidar una generación histórica que conquistó títulos internacionales y devolvió protagonismo a la albiceleste.

La cercanía a los 900 goles revive inevitablemente la comparación con Cristiano Ronaldo, el único futbolista en activo que ya superó esa cifra. El delantero portugués se mantiene en la carrera hacia los 1000 tantos, un objetivo que durante años parecía inalcanzable pero que hoy vuelve a discutirse con ambos como protagonistas.

Con contrato vigente con Inter Miami hasta 2028 y un promedio cercano a 36 goles por temporada, Lionel Messi todavía tiene margen para alcanzar el mítico gol 1000 dejaría de ser una utopía y podría convertirse en otro capítulo histórico de su carrera.