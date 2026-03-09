Cincinnati vs. Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2026

Este jueves, Tigres llega al TQL Stadium para enfrentar a Cincinnati en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. El conjunto de San Nicolás busca dar un golpe de autoridad en territorio estadounidense y demostrar que su experiencia puede frenar a uno de los equipos más dinámicos de la actualidad en la MLS.

Tigres- Torneo Clausura 2026 Liga MX / Jam Media Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Philadelphia vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido de ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2026

El conjunto universitario superó la primera ronda tras eliminar al Forge FC de Canadá, aunque con algunas dificultades en el partido de vuelta en el Volcán. Bajo la dirección de Guido Pizarro, los felinos buscan demostrar que su jerarquía internacional sigue intacta y que son candidatos serios para recuperar el trono de la Concacaf que ganaron en 2020.

Kévin Denkey del FC Cincinnati / Joe Robbins/ISI Photos Ampliar

El panorama para los regiomontanos es algo complicado; Cincinnati llega como el equipo sensación de este torneo. En la ronda anterior, el conjunto estadounidense destrozó al club O&M con un marcador global de 13-0. Con una delantera sumamente explosiva y un mediocampo que presiona alto, los de Ohio intentarán asfixiar a los regios.

Los veteranos de lo auriazules, encabezados por Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac, serán vitales para manejar los tiempos del partido. El objetivo principal de Pizarro será bajar el ritmo de juego y evitar favorecer a los locales. Además, se espera que jugadores como Juan Brunetta y Diego Lainez sean capaces de generar peligro y obligar a Cincinnati a retroceder.

Andre-Pierre Gignac / Jam Media Ampliar

Históricamente, Tigres ha sido capaz de tener resultados positivos en territorio estadounidense gracias a su resistencia y precisión en momentos importantes. Sin embargo, Cincinnati representa la evolución en el nivel de la MLS. Los universitarios necesitan un partido casi perfecto en defensa para neutralizar a los atacantes locales y llevarse una ventaja para poder definir su pase a cuartos de final en el partido de vuelta en el Estadio Universitario.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Monterrey vs Cruz Azul : EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de ida de los Octavos de Final de la Concacaf 2026

CINCINNATI VS TIGRES, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER