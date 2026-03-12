Pumas vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 11 del Clausura 2026 Liga MX

La Jornada 11 del torneo Clausura 2026 llega al Estadio Olímpico Universitario este sábado con Cruz Azul visitando a Pumas. Los celestes buscarán mantener el buen momento que pasan en el torneo cuando visiten el Pedregal en lo que promete ser el encuentro más emocionante de esta fecha.

Nathan Silva y José Paradela / Jam Media Ampliar

Cruz Azul se encuentra líder de la tabla con 25 puntos, producto de 8 victorias, un empate y una derrota, siendo el rival a vencer en el torneo. El equipo de Larcamón llega a CU tras golear al San Luis y con una racha de invictos desde la Jornada 2.

Por el otro lado, los Pumas llegan de un triunfo ante el Necaxa en la Jornada 10. Los universitarios, que se han convertido en una de las grandes sorpresas del torneo, ubicados en el quinto lugar en el torneo con solo 1 descalabro, los comandados por Efraín Juárez buscan la victoria en casa para poder seguir escalando en la tabla.

Adalberto Carrasquilla de Pumas y Jeremy Márquez de Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Este duelo promete ser el más atractivo de la jornada por el desempeño que han tenido ambos equipos en el torneo. Aunque Cruz Azul se ha consolidado como el equipo más sólido del Clausura 2026, no debe confiarse, ya que una derrota podría abrir la puerta para que Toluca ascienda al primer lugar del certamen.

El estilo de juego dinámico y ofensivo que han presentado los auriazules les ha permitido competir cada partido. El equipo se ha transformado, siendo capaces de dar golpes de autoridad en cualquier momento, lo que será crucial cuando la Máquina Cementera llegue a la cancha de Pumas.

PUMAS VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER