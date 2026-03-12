;

  13 MAR 2026, Actualizado 01:58

Pumas vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 11 del Clausura 2026 Liga MX

La Máquina de Larcamón pone a prueba su liderato en CU. Tras su paso por el Pedregal en 2025, los celestes regresan al Estadio Olímpico ante unos Pumas que son la sorpresa del Clausura 2026.

Karen Ruiz

La Jornada 11 del torneo Clausura 2026 llega al Estadio Olímpico Universitario este sábado con Cruz Azul visitando a Pumas. Los celestes buscarán mantener el buen momento que pasan en el torneo cuando visiten el Pedregal en lo que promete ser el encuentro más emocionante de esta fecha.

Nathan Silva de Pumas UNAM y José Paradela de Cruz Azul disputan el balón durante el partido de la Jornada 17 entre Cruz Azul y Pumas UNAM, correspondiente al Torneo Apertura 2025 de la Liga MX,

Nathan Silva y José Paradela / Jam Media

Cruz Azul se encuentra líder de la tabla con 25 puntos, producto de 8 victorias, un empate y una derrota, siendo el rival a vencer en el torneo. El equipo de Larcamón llega a CU tras golear al San Luis y con una racha de invictos desde la Jornada 2.

Por el otro lado, los Pumas llegan de un triunfo ante el Necaxa en la Jornada 10. Los universitarios, que se han convertido en una de las grandes sorpresas del torneo, ubicados en el quinto lugar en el torneo con solo 1 descalabro, los comandados por Efraín Juárez buscan la victoria en casa para poder seguir escalando en la tabla.

: Adalberto Carrasquilla de Pumas UNAM y Jeremy Márquez de Cruz Azul disputan el balón durante el partido de la Jornada 17 entre Cruz Azul y Pumas UNAM, correspondiente al Torneo Apertura 2025 de la Liga MX,

Adalberto Carrasquilla de Pumas y Jeremy Márquez de Cruz Azul / Jam Media

Este duelo promete ser el más atractivo de la jornada por el desempeño que han tenido ambos equipos en el torneo. Aunque Cruz Azul se ha consolidado como el equipo más sólido del Clausura 2026, no debe confiarse, ya que una derrota podría abrir la puerta para que Toluca ascienda al primer lugar del certamen.

El estilo de juego dinámico y ofensivo que han presentado los auriazules les ha permitido competir cada partido. El equipo se ha transformado, siendo capaces de dar golpes de autoridad en cualquier momento, lo que será crucial cuando la Máquina Cementera llegue a la cancha de Pumas.

PUMAS VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

  • FECHA: sábado 14 de marzo
  • HORA: 21:00 hrs (tiempo del centro de México)
  • ESTADIO: Olímpico Universitario
  • TV: Canal 5, TUDN, Vix Premium
  • RADIO: W Radio 96.9 FM l W Deportes 730 AM

