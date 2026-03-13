Real Madrid vs Elche EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 28 de La Liga. / Angel Martinez

El Real Madrid vuelve a casa para disputar la Jornada 28 de La Liga, cuando reciba al Elche CF en el Estadio Santiago Bernabéu en un duelo donde los blancos buscan mantener el impulso reciente.

El conjunto merengue llega con un fuerte envión anímico luego de golear 3-0 al Manchester City a media semana en la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League. La gran figura de ese encuentro fue Federico Valverde, autor de los tres goles que encaminaron la contundente victoria madridista.

En el torneo doméstico, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa también viene de recuperar sensaciones tras imponerse 2-1 al Celta de Vigo como visitante. Ese resultado permitió dejar atrás las inesperadas derrotas frente a Getafe CF y CA Osasuna, tropiezos que provocaron que Real Madrid quedara a cuatro puntos del líder, Barcelona.

Del otro lado, Elche atraviesa un momento complicado. El equipo ilicitano viene de caer ante el Villarreal CF, no ha ganado en todo 2026 y acumula 11 partidos oficiales sin victoria, situación que lo mantiene en plena lucha por evitar el descenso.

El encuentro entre Real Madrid y Elche se podrá escuchar a través de la Cadena W.

REAL MADRID VS ELCHE, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER