América vs Philadelphia Union: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions 2026 / Isaiah Vazquez

El América recibe al Philadelphia Union en el partido de vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. Las Águilas llegan con ventaja de 1-0 en el marcador global y buscarán cerrar la eliminatoria en el Estadio Azulcrema ante su afición.

Raúl Zúñiga y Nathan Harriel / Isaiah Vazquez Ampliar

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El conjunto dirigido por André Jardine afronta este compromiso con buen momento, luego de tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota. En la Liga MX, el América suma dos partidos sin perder, mientras que en la Concachampions consiguió una valiosa victoria como visitante en el duelo de ida ante el club estadounidense, resultado que le permite llegar con ventaja para definir la serie en casa.

Por su parte, el Philadelphia llega en un momento complicado, ya que acumula cuatro derrotas consecutivas. En la MLS es el único equipo que aún no ha sumado puntos en la temporada, ubicándose en el último lugar de la tabla. A pesar de ello, el conjunto dirigido por Bradley Carnell intentará dar la sorpresa en el partido de vuelta y buscar la remontada para avanzar a los cuartos de final.

Cavan Sullivan y Sebastián Cáceres / Isaiah Vazquez Ampliar

América y Philadelphia se han enfrentado anteriormente en la Concachampions en una sola eliminatoria, la cual se dio en semifinales. En aquella ocasión, el equipo de Coapa se impuso con marcador global de 4-0 para conseguir su pase a la final del torneo. Ahora, el cuadro estadounidense intentará cambiar la historia y eliminar por primera vez al conjunto azulcrema.

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AMÉRICA VS PHILADELPHIA , DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER