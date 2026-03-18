Senegal pide investigar a la CAF por corrupción tras perder el título de la Copa Africana / DeFodi Images

La crisis en el fútbol africano alcanzó un nuevo nivel, después de que el Gobierno de Senegal y la Federación Senegalesa de Fútbol solicitaran una investigación internacional independiente sobre la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tras la polémica decisión de retirarles el título de la Copa Africana de Naciones 2025.

Selección Senegal / NurPhoto Ampliar

La controversia surge luego de que el Comité de Apelación de la CAF resolviera anular el resultado de la final disputada el 18 de enero en Rabat, Marruecos, donde Senegal había vencido 1-0 en la prórroga a los anfitriones. Sin embargo, el organismo determinó que el equipo incurrió en una infracción reglamentaria al abandonar temporalmente el terreno de juego durante el partido por inconformidad ante las decisiones arbitrales, lo que derivó en la pérdida del encuentro por forfait (3-0) y la adjudicación del título a Marruecos.

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Un fallo que desata una crisis institucional

La decisión fue tomada dos meses después de la final, tras una apelación presentada por la Federación Marroquí, lo que ha intensificado las críticas desde Dakar. Las autoridades senegalesas calificaron la resolución como “ilegal”, “injusta” y contraria a los principios básicos del deporte.

Además, el Ejecutivo del país africano fue más allá al denunciar posibles irregularidades dentro de la CAF, señalando sospechas de corrupción y manipulación institucional en el proceso que derivó en el cambio de campeón.

En este contexto, Senegal anunció que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con sede en Lausana, Suiza, como parte de su estrategia legal para recuperar el título.

El origen del conflicto

El incidente que originó la sanción se produjo en los minutos finales del partido, cuando jugadores senegaleses abandonaron el campo durante aproximadamente 15 minutos en protesta por una decisión arbitral, concretamente un penalti señalado a favor de Marruecos. Aunque el equipo regresó y terminó imponiéndose en la prórroga, la CAF consideró que la acción vulneró los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo.

Inicialmente, el organismo disciplinario había impuesto sanciones económicas y deportivas sin modificar el resultado. No obstante, tras la apelación marroquí, el caso fue revisado y el desenlace cambió de forma definitiva.

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Repercusiones deportivas y políticas

La resolución ha generado una fuerte reacción tanto a nivel deportivo como político. En Senegal, miles de aficionados habían celebrado el que consideraban su segundo título continental, lo que ha aumentado el impacto social de la decisión.

Por su parte, Marruecos ha defendido la legalidad del fallo, argumentando que su objetivo era garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la integridad de la competición.

El caso ha abierto un debate más amplio sobre la gobernanza del fútbol africano y la transparencia de sus organismos, en lo que diversos analistas ya consideran uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente del deporte en el continente.

Mientras tanto, el conflicto sigue su curso en los tribunales deportivos internacionales, donde se definirá el futuro oficial del título y las posibles consecuencias para la CAF.