Pumas vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Capitalino de la Jornada 12 del Clausura 2026 Liga MX

Pumas vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 12 del Clausura 2026 Liga MX

El Clásico Capitalino llega este fin de semana llega al Pedregal. América visita a Pumas como parte de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, un enfrentamiento que promete ser uno de los más atractivos de esta fecha.

José Raúl Zúñiga y Adalberto Carrasquilla / Jam Media Ampliar

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Los de CU se ubican en el quinto lugar de la tabla general, con 20 puntos, resultado de cinco victorias, cinco empates y solo una derrota. Los universitarios llegan a este encuentro después de empatar con Cruz Azul 2-2 en la fecha anterior, el equipo ha logrado mantenerse entre los protagonistas del torneo, haciéndose fuerte cuando juega en casa y con una estructura que le permite competir ante cualquier rival.

Por su parte, América ocupando la séptima posición con 17 unidades, los dirigidos por André Jardine llegan al Olímpico Universitario con la intención de escalar en la tabla. Las Águilas vienen de una victoria 2-0 ante Mazatlán en la jornada 11, lo que les permitió recuperar un poco de confianza tras un torneo algo irregular. Los de Coapa han demostrado capacidad ofensiva, pero buscan tener una mayor consistencia ante unos Pumas que se encuentran a solo tres puntos de distancia y que no están dispuestos a ceder su lugar en la zona de clasificación directa.

Ángel Azuaje y Kevin Álvarez / Jam Media Ampliar

En los últimos 5 encuentros, América ha ganado en 3 ocasiones mientras que Pumas solo ha salido victorioso 2 veces. En el último enfrentamiento que tuvieron en septiembre de 2025, los azulcrema se impusieron 4 goles a 1 ante los felinos.

Más que tres puntos, este Clásico Capitalino es una prueba de fuego para medir el alcance real de ambos equipos de cara a la última parte del torneo. Mientras que los dirigidos por Efraín Juárez apuesta por su localía para poder escalar en la tabla, el América llega con la misión de dar un golpe en la mesa que confirme su camino hacia la liguilla.

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PUMAS VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER