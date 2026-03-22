Martín Anselmi es destituido de su cargo como entrenador del Botafogo

Botafogo hizo oficial el despido de Martín Anselmi como director técnico del primer equipo, apenas tres meses después de su llegada. La directiva comunicó la decisión al entrenador argentino la mañana de este domingo, luego de la victoria 2-1 conseguida el sábado frente al Bragantino, resultado que no fue suficiente para salvar su puesto.

Martín Anselmi / Eurasia Sport Images Ampliar

A través de un comunicado, la institución agradeció la ética de trabajo del exentrenador de Cruz Azul, pero señaló que no percibieron el progreso esperado para un club con aspiraciones de campeonato.

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Anselmi, quien llegó al fútbol brasileño en enero de 2026 con un contrato vigente hasta finales de 2027, deja su cargo tras un paso fugaz marcado por la falta de regularidad. Este despido representa su segundo fracaso consecutivo en el extranjero, después de haber sido cesado del Porto de Portugal y permanecer únicamente 6 meses en el banquillo.

El conjunto albinegro informó que la búsqueda de un nuevo timonel ya está en marcha para afrontar los retos del presente año. Mientras se concreta la llegada de un sustituto definitivo, Rodrigo Bellão, actual entrenador de la categoría Sub-20, asumirá las riendas del equipo de manera interina para retomar los entrenamientos este martes en el centro de prácticas.

La gestión de Anselmi en Botafogo no logró replicar el impacto que tuvo en su etapa previa con la Máquina, dejando al equipo en una etapa de transición crítica a mitad de semestre.

OTRO FRACASO 🚨🚨🚨



Martín Anselmi deja su cargo como Director Técnico del Botafogo, tras una racha de malos resultados en el Brasileirao y la Copa Libertadores. pic.twitter.com/PDgWMqyix2 — W Deportes (@deportesWRADIO) March 22, 2026

Tras su salida de Cruz Azul en enero de 2025, la carrera del argentino ha enfrentado dificultades para consolidarse en ligas de alto perfil competitivo. El departamento de fútbol del club brasileño explorará ahora nuevas vías en su proyecto deportivo, priorizando un perfil que garantice resultados inmediatos en Brasileirao.

El cuerpo técnico que acompañaba a Anselmi también fue separado de la institución este 22 de marzo, cerrando un ciclo que duró apenas un trimestre. Por ahora, el técnico buscará aclarar los términos de su desvinculación mientras el mercado sudamericano y el fútbol mexicano comienza a especular sobre su próximo destino profesional tras este nuevo revés.