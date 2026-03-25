Expo Jersey Mx 2026 regresa a la CDMX con edición mundialista: Fechas, sede y más sobre el mercado más grande de playeras de futbol

La Expo Jersey 2026 regresa a CDMX con edición mundialista: Fechas, sede y más sobre el mercado más grande de playeras de futbol

La fiebre por la Copa del Mundo 2026 se extiende cada día más en territorio mexicano. A menos de 80 días del inicio de la máxima cita del fútbol , regresa una de las exposiciones más esperadas para los coleccionistas de playeras, la Expo Jersey 2026 edición mundialista.

Expo Jersey Monterrey 2025 / @tercertiempo.mx @expo_jersey_mx Ampliar

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En cuentas oficiales de la Expo, se dio a conocer su llegada a la CDMX en una edición especial dedicada al Mundial 2026, del que México será sede oficial por tercera vez en la historia. Esta iniciativa reúne a miles de expositores y aficionados, donde se pueden encontrar jerseys originales, retro y artículos relacionados con el mundo del fútbol.

El evento contará con más de 50 expositores, permitiendo a los aficionados tener acceso a artículos de clubes nacionales e internacionales, así como artículos de diferentes selecciones y épocas. En el evento se podrá llevar a cabo la compra, venta e intercambio de mercancía.

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¿Cuándo y dónde será Expo Jersey en CDMX?

La cita tendrá lugar en el Frontón Bucareli, ubicado en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo en un horario de 10:00 a 19:00 hrs. La entrada será gratuita para el público en general.

La experiencia en la Expo Jersey MX también tendrá a la venta el nuevo álbum Panini de la Copa del Mundo 2026. Este espacio se consolida como el principal centro de venta e intercambio de artículos del balompié. Ante la expectativa por la justa mundialista en el país, el evento se convierte en una oportunidad para que la comunidad de coleccionistas pueda acceder a piezas de alto valor y ediciones limitadas.