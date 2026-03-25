Mundial 2026: FIFA anuncia última fase de venta de boletos y cómo conseguirlos

A poco menos de 80 días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, la FIFA ha confirmado la fecha de apertura de la última fase de venta de entradas para el torneo, ofreciendo una nueva y última oportunidad para los fanáticos que aún buscan boletos para asistir a los partidos que se celebrarán en Estados Unidos, México y Canadá.

Copa del Mundo / Azael Rodriguez - FIFA Ampliar

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La organización informó que esta fase especial también conocida como “Last‑Minute Sales Phase” o “fase de venta de último minuto”, comenzará el 1 de abril de 2026 en el portal oficial de ventas de FIFA. A diferencia de las etapas anteriores, que se realizaron mediante sorteos y asignaciones por registro, esta venta funcionará por orden de llegada, permitiendo a los aficionados seleccionar partidos, categorías y asientos según disponibilidad y capacidad de compra en tiempo real.

¿Cómo será la última fase de venta de boletos?

La FIFA detalló que durante este último periodo de venta:

Los boletos disponibles se ofrecerán en línea en primera instancia por orden de llegada desde el inicio de la fase.

en primera instancia por orden de llegada desde el inicio de la fase. Los aficionados podrán elegir los asientos disponibles en el mapa de cada estadio, siempre que aún exista inventario.

podrán elegir los asientos disponibles en el mapa de cada estadio, siempre que aún exista inventario. La venta permanecerá activa hasta agotar existencias o incluso hasta el inicio del torneo, sujeto a disponibilidad.

o incluso hasta el inicio del torneo, sujeto a disponibilidad. Para acceder a la compra, los interesados deben contar con una cuenta registrada en el sitio oficial de FIFA.

Esta última etapa es especialmente importante porque reúne tickets que no se vendieron durante las fases de sorteo o ventas previas, lo que incluye entradas liberadas por cancelaciones, rechazos de pago o devoluciones. Pactos recientes en foros especializados explican que esta fase actúa como el último inventario disponible, sin garantía de que haya entradas para todos los encuentros especialmente los juegos de mayor demanda, pero ofrece la mejor oportunidad para quienes no consiguieron boletos anteriormente.

Mark your calendars! Last Minute Sales for #FIFAWorldCup tickets begin April 1!



🗓️ Wednesday, April 1



⏰ 11AM ET/5PM CET



🎟️Tickets are available now on a first-come, first-served basis while supplies last. All ticket sales are final. Terms apply. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 25, 2026

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Contexto de la venta de boletos para el Mundial 2026

Desde que la FIFA inició la venta de tickets para el Mundial 2026, el proceso ha tenido varias etapas:

La fase inicial incluyó sorteos para compradores registrados y preventa para tarjetahabientes.

incluyó sorteos para compradores registrados y preventa para tarjetahabientes. Luego se abrió una segunda fase de sorteo y una fase adicional en diciembre de 2025.

Durante estas etapas, FIFA ha recibido una demanda masiva de entradas, en ocasiones reportando cientos de millones de solicitudes en algunas fases previas.

A lo largo del proceso, la FIFA también ha confirmado que los precios de los boletos variarán dependiendo de la fase de venta, el estadio y la categoría de asiento, aunque la estructura completa de precios para los partidos de esta última etapa aún no se ha publicado oficialmente.

Consejos para quienes intentarán comprar en esta fase

Para quienes planean aprovechar esta última etapa de venta de boletos para el Mundial 2026, la organización recomendó:

Registrar una cuenta en FIFA.com/tickets con anticipación para agilizar el proceso de compra.

con anticipación para agilizar el proceso de compra. Conectarse justo al inicio del 1 de abril , ya que la modalidad por orden de llegada puede agotar rápidamente el inventario disponible.

, ya que la modalidad por orden de llegada puede agotar rápidamente el inventario disponible. Tener claros los partidos y sedes deseados, ya que la compra en esta fase permite seleccionar fechas y categorías que aún no se hayan vendido.

La apertura de esta última fase de venta representa una oportunidad histórica para los aficionados que sueñan con asistir al Mundial 2026, una edición que será la más grande en la historia del torneo y tendrá sede en tres países. A medida que se acerca el inicio del campeonato, es fundamental aprovechar esta última ventana para asegurar un boleto antes de que comiencen los partidos el próximo junio.