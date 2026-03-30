¡Alarma en el Tri! Julián Araujo sufre dura lesión y su lugar en el Mundial 2026 pende de un hilo / Omar Vega

La Selección Mexicana vive un momento complicado en su preparación hacia el Mundial de 2026 tras confirmarse que Julián Araujo, lateral derecho del “Tri”, estará fuera de las canchas por aproximadamente ocho semanas debido a una lesión muscular que sufrió recientemente con su club, el Celtic de Escocia. Esta situación aumenta la inquietud en el cuerpo técnico y la afición, ya que su regreso antes del torneo está en duda.

Julián Araujo en entrenamientos con el Tri / Omar Vega Ampliar

Araujo salió lesionado durante su participación con el Celtic, tras disputar un intenso duelo de 120 minutos en la Copa de Escocia frente al Rangers. El esfuerzo acumulado terminó pasando factura, y el defensor empezó a sentir molestias que derivaron en una distensión en el cuádriceps, según los reportes médicos que dieron el diagnóstico oficial.

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Recuperación estimada: ocho semanas fuera

El parte médico indica que Araujo estará fuera de las canchas por alrededor de dos meses, lo que lo aleja de gran parte de la preparación del Tri antes de la Copa del Mundo. El plazo de recuperación sitúa su posible regreso hasta finales de mayo, apenas unos días antes de que México deba entregar la lista definitiva de convocados a la FIFA, con fecha límite el 30 de mayo.

Esta coyuntura coloca al defensa en una situación límite. Aunque aún existe una posibilidad de que logre recuperarse a tiempo, su participación en el torneo ahora depende de cómo responda el músculo durante las próximas semanas. Si su evolución no es la esperada, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre podría verse obligado a considerar otras opciones para reforzar la lateral derecha.

La lesión de Araujo encendió las alarmas dentro del entorno del Tri, especialmente porque se suma a una lista de jugadores que han enfrentado problemas físicos en este tramo de preparación. La ausencia de un lateral experimentado y con presencia constante en el esquema del equipo representa un reto adicional para Aguirre, quien ahora deberá buscar alternativas que mantengan el equilibrio defensivo sin sacrificar la ofensiva por esa banda.

Además, el hecho de que Araujo haya viajado a Inglaterra para ser evaluado por los médicos del AFC Bournemouth—club dueño de su carta— indica que la lesión se tomó con máxima seriedad y que se está priorizando su recuperación a largo plazo antes que un regreso apresurado.

Julián Araujo / Zak Mauger Ampliar

Tiempos clave rumbo al Mundial

Con el inicio del Mundial 2026 cada vez más cerca, la Selección Mexicana tiene compromisos amistosos donde espera afinar ideas y consolidar la plantilla. La fecha límite para entregar la lista final de 23 jugadores es el 30 de mayo, mientras que el debut del Tri en la Copa del Mundo está programado para el 11 de junio en el Estadio Banorte ante Sudáfrica.

Esto deja un margen muy estrecho para que Julián Araujo vuelva a la actividad competitiva y demuestre que puede estar en forma para el torneo. Si su recuperación se alarga más de lo esperado, no solo perdería minutos fundamentales, sino que también complicaría su inclusión en una posición altamente competitiva dentro del seleccionado nacional.

Por ahora, la prioridad será seguir paso a paso la rehabilitación del lateral mexicano, con la esperanza de que el Tri no pierda a uno de sus elementos más prometedores justo cuando el Mundial está a la vuelta de la esquina.