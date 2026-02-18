Mundial 2026: Ya hay plazo para conocer la prelista para la Copa del Mundo

A cada vez más cerca de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la Federación Internacional de Fútbol dio a conocer los plazos oficiales para la entrega de la prelista de los jugadores

Selección Mexicana / Jonathan Brady - PA Images Ampliar

De acuerdo con información de por David Medrano, el organismo estableció el 11 de mayo de 2026 como la fecha límite para que las 48 selecciones clasificadas entreguen una prelista de buena fe con un máximo de 25 futbolistas. De este grupo deberán salir los elegidos que disputarán la Copa del Mundo.

Posteriormente, el 1 de junio de 2026, será el límite para presentar la lista con los 26 jugadores definitivos, dejando atrás la posibilidad de tener 28 jugadores como se venía planteado por diferentes federaciones.

Esto le permite a las diferentes selecciones tener un margen de cambios en sus alineaciones previo al arranque de la justa deportiva. Recordemos que el Mundial 2026, será el primer torneo con 48 selecciones.

Michael Regan - FIFA Ampliar

Ya con las fechas confirmadas, los cuerpos técnicos de cada selección deberán de ajustar a sus equipos en las próximas semanas , antes de entregar su lista definitiva.