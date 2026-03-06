Querétaro vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 10 del Clausura 2026 Liga MX / Jam Media

La Jornada 10 del Clausura 2026 no traerá un duelo que es imperdible para las águilas, desde el Estadio la Corregidora, es Querétaro contra América, dos equipos con un presente similar, pero la historia entre cada plantel exige resultados distintos.

America vs Querétaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX / Jam Media Ampliar

Los dirigidos por André Jardine llegan de capa caída, después de perder dos duelos de manera consecutiva, además que fueron en casa. En la ocho cayeron cuatro goles por uno contra Tigres y a mitad de semana perdieron de manera sorpresiva contra los Bravos, dos goles por uno.

Por su parte Querétaro le tocó pagar los platos rotos contra Rayados, perdiendo cuatro por cero contra los Rayados que llegaban con nuevo entrenador, previamente le habían sacado un empate por dos goles a los Santos.

América está fuera de la zona de liguilla, con apenas tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. Los queretanos están en el fondo de la clasificación, con solo una victoria, tres empates y cuatro derrotas.

La buena noticia para los azulcremas, es el hecho de que los últimos cinco partidos han derrotado a los Gallos y en sus últimas dos visitas a la Corregidora se ha quedado con los tres puntos, con un marcador de dos goles a uno y otro por la mínima diferencia sin recibir un tanto.

Por la obligación de ganar, es Querétaro contra América.

QUERÉTARO VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER